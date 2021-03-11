Isparta'da Mehmet Akif Ersoy kitapları sergisi
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Isparta'da Mehmet Akif Ersoy kitapları sergisi

11.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: 11.03.2021 14:45
Isparta'da Mehmet Akif Ersoy kitapları sergisi

Isparta'da İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yılı dolasıyla Halil Hamit Paşa Kütüphanesi'nin envanterinde bulunan Mehmet Akif Ersoy kitaplarından oluşan sergi açıldı.

Isparta'da İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yılı dolasıyla Halil Hamit Paşa Kütüphanesi'nin envanterinde bulunan Mehmet Akif Ersoy kitaplarından oluşan sergi açıldı.

İstiklal Marşı'nın kabul edilişinin 100. yılı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Bu kapsamda Halil Hamit Paşa Kütüphanesi de envanterinde bulunan Mehmet Akif Ersoy kitaplarından oluşan sergi açarak gençlerle buluşturuyor. Kütüphanenin çocuk bölümünde açılan sergiyi gezen Vali Ömer Seymenoğlu İl Kültür Müdürü Ali Göçer ve Kütüphane Müdürü Nurperi Ak'tan bilgi aldı.

Serginin en dikkat çeken eseri ise minyatür ve tezhip sanatının harmanlanmasıyla oluşturulan eser oldu. 2021 yılının 'Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı' ilan edilmesinden ilham alan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kursiyerlerinden Zehra Süeda Küçüköner tarafından yapılan eser Vali Seymenoğlu'nun da beğenisi kazandı. Küçüköner ve eğitmeni Zeliha Alav'ı tebrik eden Vali Seymenoğlu sanatçı ile bir süre sohbet etti.

Mehmet Akif ve İstiklal Marşı Yılı anısına ortaya çıkarılan eserin süslemelerinde altın tozu kullandığını söyleyen Küçüköner, eserinde gül yaprakları da kullanarak Isparta'dan bir parça kattığını söyledi.

Halil Hamit Paşa Kütüphanesi'nin Mehmet Akif ve İstiklal Marşı konulu kitap sergisi 1 hafta boyunca şehrin çeşitli yerlerinde vatandaşlarla buluşturulacak. - ISPARTA

Isparta'da Mehmet Akif Ersoy kitapları sergisi
Isparta'da Mehmet Akif Ersoy kitapları sergisi
Isparta'da Mehmet Akif Ersoy kitapları sergisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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