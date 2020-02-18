Isparta'da kurtların saldırdığı sürüde 45 keçi telef oldu

18.02.2020 19:54 | Son Güncelleme: 18.02.2020 20:10

Isparta'da bir çiftçiye ait sürüye saldıran kurtlar, 45 keçiyi telef etti.

Keçi sürüsünü, Kuleönü beldesindeki ormanlık alana 7 Şubat'ta getiren Şahin Tunca, bir süre alandan uzaklaştıktan sonra otlayan keçilerine bakmaya gitti.

Sürünün eksildiğini fark eden Tunca, yanındaki diğer çobanlarla bölgede arama yaptı. Arama çalışmasına, haber verilen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri de katıldı.

Tunca ve beraberindekiler sürüden bazı keçileri, kurt saldırısında telef olmuş halde buldu. Yapılan sayımda, 45 keçinin bu şekilde telef olduğu anlaşıldı.

Tunca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar yağışı nedeniyle sürünün bir bölümünü ahıra getirebildiğini, dağda kalan keçileri almaya gittiğinde ise sürünün eksildiğini fark ettiğini söyledi.

Çevrede yaptıkları aramada keçileri parçalanmış halde bulduklarını ifade eden Tunca, "Karın tipi şeklinde yağması nedeniyle hayvanların bazıları dağda kalmıştı. Tipi olunca aç kalan kurtlar buraya kadar gelmiş. 80 kadar hayvanım vardı, bunun 45 tanesi telef oldu." diye konuştu.

Mağdur olduğunu dile getiren Tunca, "Kurt saldırılarının doğal afet gibi görülmesini istiyoruz. Ben bir doğal afet yaşadım, yardım bekliyorum." dedi.

Kaynak: AA