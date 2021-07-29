Isparta'da köylerin altyapı hizmetlerine 16 milyon lira ödenek ayrıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta'da köylerin altyapı hizmetlerine 16 milyon lira ödenek ayrıldı

Isparta'da köylerin altyapı hizmetlerine 16 milyon lira ödenek ayrıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Isparta İl Özel İdaresi, 'şehirde ne varsa köylerde de olacak' sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında köylerin içme suyu ve kanalizasyon ihtiyaçları için 2021 yılında 16 Milyon lira kaynak ayırdı.

Isparta İl Özel İdaresi, 'şehirde ne varsa köylerde de olacak' sloganıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında köylerin içme suyu ve kanalizasyon ihtiyaçları için 2021 yılında 16 Milyon lira kaynak ayırdı. Bu kaynağın 5 Milyon lirası İl Özel İdaresi öz kaynaklarından 11 Milyon lirası ise KÖYDES (Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi Projesi) 'den sağlandı.

Vali Ömer Seymenoğlu Isparta Valiliğinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ile Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Hacı Adanalı'dan köylerde yapılan içme suyu ve kanalizasyon çalışmaları hakkında brifing aldı.

Çalışmalarla ilgili sunumu gerçekleştiren İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürü Adanalı, 2020 yılında köylerdeki su ve kanalizasyon alt yapısı için toplam 14 Milyon lira kaynak ayrılırken 2021 yılı için bu tutarın 16 Milyon lira olduğunu söyleyerek köylerde yürütülen çalışmalar hakkında Vali Seymenoğlu'na detaylı bilgi verdi. Projelerin içme suyu hattı, kanalizasyon sistemi, su deposu güneş enerjisi sistemi ile mevcut sistemlerin bakım ve onarımları şeklinde olduğunu söyleyen Adanalı çalışmalarına aralıksız olarak devam edeceklerini kaydetti.

Köylerde zorunlu su saati çalışmalarının önemini bir kez daha hatırlatan Vali Seymenoğlu ise Dünya ile birlikte ülkemizin de son dönemlerde kuraklık tehdidi altında olduğunu söyleyerek vatandaşların suyu israf etmeden kullanmalarının önemine dikkat çekti.

140 köye güneş enerjisi sistemi

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Zadeoğlu da içme suyunu depolardan elektrik pompalarıyla sağlayan 140 köye güneş enerjisi sistemi yapımının tamamlandığını söyleyerek bu sayede köylerin içme suyu için harcadıkları elektrikten %70'e varan oranlarda tasarruf sağladıklarını belirtti. - ISPARTA

Isparta'da köylerin altyapı hizmetlerine 16 milyon lira ödenek ayrıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Tanju Bilgiç Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı Derya Uluğ Sevda Erginci Mehmet Ali Erbil
Spor Ali Koç Eda Erdem Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Roger Schmidt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Isparta'da köylerin altyapı hizmetlerine 16 milyon lira ödenek ayrıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.7.2021 18:32:08. #1.14#

title