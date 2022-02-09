Isparta'da kar tedirginliği - Haberler
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Isparta'da kar tedirginliği

İhlas Haber Ajansı, Oğuzhan Uysal - Güncel
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Isparta'da kar tedirginliği Isparta'da dün akşam saatlerinde tekrar kar yağdı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da kar tedirginliği

ISPARTA - Isparta'da dün akşam saatlerinde tekrar kar yağdı.

3 Şubat sabah saatlerinde başlayıp 11 saat kesintisiz yağan kar yağışı şehri adeta felç etmişti. Dün akşam saatlerinde ise Isparta'da tekrar kar yağışı başladı yağışla birlikte çoğu vatandaşta tedirgin oldu. Dün akşam başlayan kar yağışıyla ilgili konuşan bir vatandaş, "Tedirginiz, halk biraz tedirgin son zamanların en etkili kar yağışları oluyor. Ben uzun süredir böyle kar yağışı görmedim. Belki bu yağış korona virüsü ve hastalıkları öldürür biraz tedirgin olduk " dedi. Kuryelik ile hayatını sürdüren ve kar yağışına bağlı olarak çalışamadığından bahseden bir vatandaş, "Tedirginliğimiz trafik akışı olmaması. Ben motosiklet kullanıyorum trafiğe çıkamıyorum işimi engelledi. Bu sürede çalışamadığımdan dolayı faturalarımı ödeyemiyorum" diye konuştu.

Isparta'da kar tedirginliği

Isparta'da kar tedirginliği

Isparta'da kar tedirginliği

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal - Güncel

Isparta, kar, Güncel, Haberler

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