Isparta'da izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta'da izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı

Isparta'da izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı
Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen - Haberler | Güncel

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde izinsiz kazı yapan 7 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Burdur'dan gelen kişilerin izinsiz kazı yapacakları ihbarı üzerine harekete geçti.

İlçedeki ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığını tespit eden ekipler, S.G, V.B, R.E, M.E, R.E, Ş.E ve Z.E'yi suçüstü yakaladı.

İzinsiz kazıda kullanılan aletler ve malzemelere el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yalçın Çelen

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Şentop Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Cem Yılmaz Hande Erçel Metin Çekmez Acun Ilıcalı
Spor Umut Meraş Şenol Güneş Fatih Terim Samet Aybaba Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Isparta'da izinsiz kazı yapan 7 kişi suçüstü yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.9.2021 18:34:54. #1.14#

title