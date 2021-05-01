Isparta'da iş yeri sahibini bıçakladıkları öne sürülen kardeşler tutuklandı
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Isparta'da iş yeri sahibini bıçakladıkları öne sürülen kardeşler tutuklandı

Isparta'da iş yeri sahibini bıçakladıkları öne sürülen kardeşler tutuklandı
Anadolu Ajansı / Fatih Demirtaş - Haberler | Güncel

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iş yeri sahibini bıçakladığı öne sürülen 2 kardeş tutuklandı.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde iş yeri sahibini bıçakladığı öne sürülen 2 kardeş tutuklandı.

İddiaya göre, Orta Mahalle'deki bir iş yerine giden Ö.Ç. ve B.Ç. kardeşler aldıkları tütünün parasını ödemeyince işletme sahibiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, iş yeri sahibi F.K. kardeşlerin bıçaklı saldırısına uğradı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı ambulansla Şarkikaraağaç Devlet Hastanesine kaldırılırken şüpheliler gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki kardeş, çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Demirtaş

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