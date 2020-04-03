Isparta'da ihtiyaç sahiplerine nakdi destek ödemesi başladı Isparta'da, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında, ihtiyaç sahiplerine biner lira nakdi destek ödemeleri başladı.

Isparta'da, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında, ihtiyaç sahiplerine biner lira nakdi destek ödemeleri başladı.

Nakdi ödemeler, Isparta Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulunun aldığı karar doğrultusunda, bekçiler, PTT dağıtıcıları, kolluk kuvvetleri mutemetlerince ihtiyaç sahiplerinin önceden belirlenen adreslerinde yapılıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinesinde il genelinde 2 bin 216 kişiye biner lira yapılacak ödemeler, beş gün içinde tamamlanacak.

Yardım yapılan Ali İhsan Yeşil, gazetecilere yaptığı açılmada, uygulamadan çok memnun olduğunu söyledi.

Yeşil, "Devletimizden Allah razı olsun. Bu uygulama çok güzel, devlet büyüklerim sağ olsun." dedi.

düzenli merkezi sosyal yardım alan 2 milyon 111 haneye, Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı kapsamında herhangi bir başvuruya gerek olmaksızın 1000'er lira ödeme yapılacağı hatırlatıldı.

Kaynak: AA