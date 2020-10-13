Isparta'da genç kız bıçaklanmış halde ölü bulundu
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Isparta'da genç kız bıçaklanmış halde ölü bulundu

13.10.2020 10:36 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:41
Isparta'da genç kız bıçaklanmış halde ölü bulundu

Isparta'da yaşayan 23 yaşındaki genç kız, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Isparta'da yaşayan 23 yaşındaki genç kız, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis, olayla ilgili 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Olay, sabah saatlerinde Anadolu Mahallesi'ndeki 4 katlı binanın 3. katında meydana geldi. İddialara göre, binanın 3. katında yaşayan Gamze Eskicioglu (23) evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili evde bulunduğu iddia edilen H.B., M.K., H.Y. ve İ.O. isimli şüphelileri gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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