Gazete dağıtıcısı olduğunu söyledi, ispatlayamayınca ceza yedi
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Gazete dağıtıcısı olduğunu söyledi, ispatlayamayınca ceza yedi

05.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 05.12.2020 16:07

Gazete dağıtıcısı olduğunu söyledi, ispatlayamayınca ceza yedi Isparta'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde gazete dağıtıcısı olduğunu söyleyen ancak bu durumu belgelendiremeyen kişiye para cezası uygulandı.

Gazete dağıtıcısı olduğunu söyledi, ispatlayamayınca ceza yedi

ISPARTA - Isparta'da sokağa çıkma kısıtlaması denetimlerinde gazete dağıtıcısı olduğunu söyleyen ancak bu durumu belgelendiremeyen kişiye para cezası uygulandı.

Isparta'da sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından denetimler gerçekleştiriliyor. Kentin yoğun cadde ve sokaklarında yapılan denetimlerde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulanlara belgeleri soruluyor. Belgelerini gösteremeyenlere ise para cezası uygulanıyor.

Çalışma belgesini gösteremedi, cezayı yedi

Mimar Sinan Caddesi üzerinde gerçekleştirilen denetimlerde durdurulan bir kişi, gazete dağıtıcısı olduğunu söyledi. Ancak izin belgesi ve çalışma durumunu ispatlayamayan bu kişiye para cezası uygulandı.

Gazete dağıtıcısı olduğunu söyledi, ispatlayamayınca ceza yedi
Gazete dağıtıcısı olduğunu söyledi, ispatlayamayınca ceza yedi
Gazete dağıtıcısı olduğunu söyledi, ispatlayamayınca ceza yedi
Gazete dağıtıcısı olduğunu söyledi, ispatlayamayınca ceza yedi
Gazete dağıtıcısı olduğunu söyledi, ispatlayamayınca ceza yedi
Gazete dağıtıcısı olduğunu söyledi, ispatlayamayınca ceza yedi
Gazete dağıtıcısı olduğunu söyledi, ispatlayamayınca ceza yedi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ SERKAN AYGÜN

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