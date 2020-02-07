Isparta'da evde çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi öldü
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Isparta'da evde çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi öldü

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

07.02.2020 10:44 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:02
Isparta'da evde çıkan yangında 2'si çocuk 3 kişi öldü

'nın ilçesinde evde çıkan yangında 3 kişi hayatını kaybetti.

Mahallesi'nde Süleyman Altınbaş'a ait kerpiç evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Evden duman yükseldiğini görenler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yangında aynı aileden Hanım (18), Tuğçe (16) ve Faruk Altınbaş'ın (4) hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
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