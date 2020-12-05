Isparta'da elektrik akımına kapılan 7 büyükbaş hayvan telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Isparta'da elektrik akımına kapılan 7 büyükbaş hayvan telef oldu

05.12.2020 22:23 | Son Güncelleme: 05.12.2020 22:26
Isparta'da elektrik akımına kapılan 7 büyükbaş hayvan telef oldu

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, 7 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapılarak telef oldu.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde, 7 büyükbaş hayvan elektrik akımına kapılarak telef oldu.

Bahattin Gürocak, evinin avlusunda bulunan ahıra gittiğinde hayvanlarının elektrik akımına kapıldığını fark etti.

Bunun üzerine hemen elektrik sistemi kapatılırken hayvanlardan 7'sinın telef olduğu anlaşıldı.

Gürocak, AA muhabirine hayvancılıkla geçimini sağladığını belirterek, "Yetkililerden yardım bekliyorum, sermayemin yarısından çoğu telef oldu. Çok üzgünüm." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Demirtaş

İlgili Haberler

Hayvanları yangında telef olan besiciye devletin şefkat eli uzandı (2)
Hayvanları yangında telef olan besiciye devletin şefkat eli uzandı (2)
Havalandırmanın arızalanması pahalıya patladı: 20 bin tavuk telef oldu
Havalandırmanın arızalanması pahalıya patladı: 20 bin tavuk telef oldu
Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu, aileyi üzüntüye boğuldu
Havalandırma arızalanınca 20 bin tavuk telef oldu, aileyi üzüntüye boğuldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay Ali Babacan Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Ezgi Mola Demet Özdemir İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Fatih Terim Sinan Gümüş Necip Uysal Burak Yılmaz
Tüm Haberler Bursa Deprem Antalya Akdeniz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Isparta'da elektrik akımına kapılan 7 büyükbaş hayvan telef oldu - Isparta
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.12.2020 22:26:40. #1.15#
title