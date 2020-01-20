Isparta'da çıkan yangında, iki ev ve bir traktör yandı
Haberler » Güncel » Isparta'da çıkan yangında, iki ev ve bir traktör yandı - Haber

Isparta'da çıkan yangında, iki ev ve bir traktör yandı

Isparta'nın Yalvaç ilçesinde yangında, iki ev ve bir traktör kullanılamaz hale geldi.

20.01.2020 18:26 | Son Güncelleme: 20.01.2020 18:26
Isparta'da çıkan yangında, iki ev ve bir traktör yandı

'nın ilçesinde yangında, iki ev ve bir traktör kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Kurusarı köyünde Ali Kiriş'e ait evde, iddiaya göre elektrik kontağından yangın çıktı. Evde bulunan Kiriş ailesi dışarı çıkarak itfaiyeye verdi.

Kısa sürede büyüyen yangın, aynı avludaki Mehmet Kiriş'in evine sıçradı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, iki ev ve bir traktör kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler