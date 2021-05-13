Isparta'da bayram namazı için HES kodu uygulaması
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Isparta'da bayram namazı için HES kodu uygulaması

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED ENES YAPALIKAN - Haberler | Yerel

Isparta'da bayram namazı için HES kodu uygulaması Isparta'da Ramazan Bayramı namazı için camiye giden vatandaşların HES kodu sorgulandı.

Isparta'da bayram namazı için HES kodu uygulaması

ISPARTA - Isparta'da Ramazan Bayramı namazı için camiye giden vatandaşların HES kodu sorgulandı.

Isparta'da pandemi tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı namazı kılındı. Camilere girişte vatandaşların HES kodları kontrol edildi. Evlerinden getirdikleri seccade ile camiye giriş yaptıktan sonra sosyal mesafe kurallarına uyarak namazlarını kılan cemaat, korona virüsten kurtulmak için dua ederek, hayırlı bayramlar diledi.

Kavaklı camide bayram namazını kılmak için gelen vatandaşlar, sosyal mesafeye dikkat ederek saf tuttu. Vatandaşlar namazlarını maske, mesafe, hijyen kuralına riayet ederek, kıldı.

Isparta'da bayram namazı için HES kodu uygulaması
Isparta'da bayram namazı için HES kodu uygulaması
Isparta'da bayram namazı için HES kodu uygulaması
Isparta'da bayram namazı için HES kodu uygulaması

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED ENES YAPALIKAN

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