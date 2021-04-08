Son dakika: Barit madeninde uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü öldü
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Son dakika: Barit madeninde uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Anadolu Ajansı / Fatih Demirtaş - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberi: Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki bir barit madeninde hafriyat döktüğü sarada uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki bir barit madeninde hafriyat döktüğü sarada uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.

Ahmet Çelik yönetimindeki 60 TT 595 plakalı kamyon, Etibak mevkisindeki barit madeninde hafriyat döktüğü sırada uçuruma yuvarlandı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, sürücünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çelik'in cenazesi Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika: Barit madeninde uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Son dakika: Barit madeninde uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Son dakika: Barit madeninde uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Son dakika: Barit madeninde uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Demirtaş

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