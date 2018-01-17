Isparta'da Askeri Nakliye Uçağı Düştü: 3 Asker Şehit (6)

KÖYE 12 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Yalvaç'a bağlı Yukarıkaşıkara köyü yakınlarında düşen askeri nakliye uçağının enkazına ulaşılan yol, güvenlik görevlileri tarafından ulaşıma kapatıldı. Gazetecilerin ve vatandaşın bölgeye geçişine izin verilmezken, uçağın enkazına ilk ulaşan köylüler gördüklerini gazetecilere anlattı.

Enkazı arama çalışmalarına katılan Özkan Gemici, kahvede otururken kaza haberini aldıklarını söyledi. Kaza yerinin köye yaklaşık 12 kilometre uzaklıkta olduğunu aktaran Gemici, haber alır almaz da bölgeye hareket ettiklerini belirtti.

Aramalara köylülerden Orhan Çöllü ve Sedat Karaca'nın da katıldığını kaydeden Özkan Gemici, çamurlu olan bölgeye traktörle ulaşabildiklerini söyledi. Olay yerine ulaştıklarında şehitlerin cenazelerinin askeri helikoptere alındığını anlatan Gemici, "Uçağın ikiye bölündüğünü gördük. O saatlerde aşırı sis vardı. Sis nedeniyle dağa çarptığını düşünüyoruz. Şehitlerimiz uçağın enkazının hemen yanındaydı" dedi.