Son dakika haberi... Isparta'da ağaçlara sıçrayan yangın korkuttu
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Son dakika haberi... Isparta'da ağaçlara sıçrayan yangın korkuttu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Isparta'da ağaçlara sıçrayan yangın korkuttu Isparta'da boş bir arazide çıkan ve kısa sürede ağaçlara sıçrayan yangın korkuttu.

Isparta'da ağaçlara sıçrayan yangın korkuttu

ISPARTA - Isparta'da boş bir arazide çıkan ve kısa sürede ağaçlara sıçrayan yangın korkuttu. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti.

Yangın Çünür Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide meydana geldi. Alevler kısa sürede ağaçlara sıçradı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine hızlı intikal etmesi üzerine ağaçların alev aldığı yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Ekipler yangını söndürülürken, soğutma çalışmaları başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Öte yandan yangın anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Son dakika haberi... Isparta'da ağaçlara sıçrayan yangın korkuttu
Son dakika haberi... Isparta'da ağaçlara sıçrayan yangın korkuttu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan

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