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Isparta'da açılan yollar böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı, Levent Doğan - Güncel
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Isparta'da açılan yollar böyle görüntülendi Isparta'da Perşembe günü etkisini gösteren ve son 20 yılın en yoğun yağışını alan Isparta'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da açılan yollar böyle görüntülendi

ISPARTA - Isparta'da Perşembe günü etkisini gösteren ve son 20 yılın en yoğun yağışını alan Isparta'da karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Kar küreme ve kaldırma çalışmaları gece boyunca da devam etti. Isparta genelinde açılan yollar havadan görüntülerdi. Yoğun çalışmalar sonrasında Isparta'da trafik akışı normale döndü.

Isparta'da açılan yollar böyle görüntülendi

Isparta'da açılan yollar böyle görüntülendi

Isparta'da açılan yollar böyle görüntülendi

İhlas Haber Ajansı / Levent Doğan - Güncel

Isparta, Güncel, Haber

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