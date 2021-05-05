Isparta'da 73 dar gelirlinin bakkala olan borcu ödendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Isparta'da 73 dar gelirlinin bakkala olan borcu ödendi

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED ENES YAPALIKAN - Haberler | Yerel

Isparta'da 73 dar gelirlinin bakkala olan borcu ödendi Isparta'da Diyanet Vakfı, 73 dar gelirlinin bakkallara olan veresiye borcunu ödedi.

Isparta'da 73 dar gelirlinin bakkala olan borcu ödendi

ISPARTA - Isparta'da Diyanet Vakfı, 73 dar gelirlinin bakkallara olan veresiye borcunu ödedi.

Ramazan ayı dolayısıyla Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesi, kentte hayırseverlerin yardımlarıyla dar gelirlilerin bakkallara olan veresiye borçlarını ödüyor. Bu kapsamda bugüne kadar 73 dar gelirli vatandaşın borçları ödenerek, veresiye defterleri kapatıldı.

"Köprü görevi görüyoruz"

İl Müftüsü ve Türkiye Diyanet Vakfı Şube Başkanı Bayram Şahin, her sene olduğu gibi bu yıl da bakkallara borçlarını ödeyemeyen vatandaşların hesaplarını sildirme işlemlerine başladıklarını söyledi. Şahin, "Bu yıl 73 kişinin bakkala olan borç hesabını siliyoruz. Yardımsever vatandaşlarımızın yardımları devam ettiği müddetçe daha fazla kardeşimizin hesaplarını silmeye devam edeceğiz. Bu yardımları yapanlardan Allah razı olsun. Kendilerine teşekkür ediyorum. Onlar zaten piyasada yok. Biz Türkiye Diyanet Vakfı olarak kendileriyle fukaralar arasında köprü görevini yerine getiriyoruz" dedi.

"Komşularımız biraz daha rahatlamış oldu"

Bakkal esnafı Keramettin Ünal, pandemi dolayısıyla bazı vatandaşların sıkıntıda olduğunu belirterek, "Diyanet Vakfı'nın gelip defter kapatmasıyla komşularımız biraz daha rahatlamış oldu" dedi.

Isparta'da 73 dar gelirlinin bakkala olan borcu ödendi
Isparta'da 73 dar gelirlinin bakkala olan borcu ödendi
Isparta'da 73 dar gelirlinin bakkala olan borcu ödendi
Isparta'da 73 dar gelirlinin bakkala olan borcu ödendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED ENES YAPALIKAN

İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
İşçi servisi midibüsü kayalıklara çarptı: 14 yaralı
Sivas Belediyesi'nden Ramazan desteği: 10 bin kişiye ödeme yapılacak
Sivas Belediyesi'nden Ramazan desteği: 10 bin kişiye ödeme yapılacak
Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir
Diyanet'ten fitre ve zekat uyarısı: Tam kapanma sürecinde internet bankacılığı üzerinden ödenebilir
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Eda Ece Cem Yılmaz Burak Sergen Şeyma Subaşı
Spor Salih Uçan Mesut Özil Ozan Tufan Fatih Terim Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Isparta'da 73 dar gelirlinin bakkala olan borcu ödendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 20:33:42. #1.16#

title