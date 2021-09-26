Kayıp Alişan'dan 4 gün sonra kahreden haber! 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu

ISPARTA (İHA) - Isparta'nın Aksu ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Alişan Soylu (17), 23 Ağustos Perşembe günü gezmek için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi.

KAYIP İHBARI EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Alişan'dan haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine jandarma ve AFAD, vatandaşların da desteğiyle arama çalışması başlattı.

4. GÜNDE ACI HABER GELDİ

Arama çalışmalarının 4. gününde Alişan Soylu'nun Aksu sınırlarında zindan mağarası tarafında kayalıklar arasında cansız bedeni bulundu.

ÖLÜM NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Alişan Soylu'nun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

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