Kayıp Alişan'dan 4 gün sonra kahreden haber! 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu
Isparta'da yaşayan 17 yaşındaki Alişan Soylu, gezmek için dışarı çıkacağını söyledi ve bir daha dönmedi. Alişan'dan haber alamayan ailesinin kayıp ihbarıyla harekete geçen ekipler günlerce genci aradı. Arama çalışmalarının 4. günde Alişan'dan acı haber geldi. 17 yaşındaki gencin cansız bedeni, zindan mağarası tarafında kayalıklar arasında bulundu. Ölüm nedeni ise yapılacak otopsiden sonra belli olacak.
ISPARTA (İHA) - Isparta'nın Aksu ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Alişan Soylu (17), 23 Ağustos Perşembe günü gezmek için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi.
Alişan'dan haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine jandarma ve AFAD, vatandaşların da desteğiyle arama çalışması başlattı.
Arama çalışmalarının 4. gününde Alişan Soylu'nun Aksu sınırlarında zindan mağarası tarafında kayalıklar arasında cansız bedeni bulundu.
Alişan Soylu'nun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri