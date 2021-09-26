Kayıp Alişan'dan 4 gün sonra kahreden haber! 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayıp Alişan'dan 4 gün sonra kahreden haber! 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayıp Alişan'dan 4 gün sonra kahreden haber! 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu

Isparta'da yaşayan 17 yaşındaki Alişan Soylu, gezmek için dışarı çıkacağını söyledi ve bir daha dönmedi. Alişan'dan haber alamayan ailesinin kayıp ihbarıyla harekete geçen ekipler günlerce genci aradı. Arama çalışmalarının 4. günde Alişan'dan acı haber geldi. 17 yaşındaki gencin cansız bedeni, zindan mağarası tarafında kayalıklar arasında bulundu. Ölüm nedeni ise yapılacak otopsiden sonra belli olacak.

ISPARTA (İHA) - Isparta'nın Aksu ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan Alişan Soylu (17), 23 Ağustos Perşembe günü gezmek için evden çıktı ve bir daha geri dönmedi.

Alişan'dan haber alamayan ailesi kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine jandarma ve AFAD, vatandaşların da desteğiyle arama çalışması başlattı.

Arama çalışmalarının 4. gününde Alişan Soylu'nun Aksu sınırlarında zindan mağarası tarafında kayalıklar arasında cansız bedeni bulundu.

Alişan Soylu'nun cenazesi hastane morguna kaldırılırken, kesin ölüm nedeni yapılacak otopsiden sonra belli olacak Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük

Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük

 2 evin çatısını parçalayarak ağıla giren ayı, 25 koyunu telef etti

2 evin çatısını parçalayarak ağıla giren ayı, 25 koyunu telef etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Nuri Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Sezai Temelli
Magazin Tarkan Acun Ilıcalı Amelia Hamlin
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Ali Palabıyık
Tüm Haberler Hava Durumu Neşet Ertaş Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Sergen Yalçın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayıp Alişan'dan 4 gün sonra kahreden haber! 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 15:18:52. #1.11#