Isparta'da 4-6 yaş grubuna özel Kur'an kursu sınıfı açıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Isparta'da 4-6 yaş grubuna özel Kur'an kursu sınıfı açıldı

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Haberler | Güncel

Isparta'da 4-6 yaş grubuna özel Kur'an kursu sınıfı açıldı Isparta İl Müftülüğü tarafından açılan 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur'an Kursları bugün itibariyle faaliyete geçti.

Isparta'da 4-6 yaş grubuna özel Kur'an kursu sınıfı açıldı

ISPARTA - Isparta İl Müftülüğü tarafından açılan 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur'an Kursları bugün itibariyle faaliyete geçti. Gerçekleştirilen Kur'an Kursu açılışına veliler ve minik öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. İl Müftüsü Bayram Şahin, kurslarda çocukların eğlenerek öğrenmesi noktasında eğitimler verdiklerini söyledi.

İl Müftülüğü tarafından 4-6 yaş grubu çocuklara yönelik Kur'an Kursları bugün kurdele kesimiyle beraber açıldı. 2021 - 2022 Kuran kursları eğitim ve öğretim yılının açılışı Bilal-i Habeşi Camii'nde 60 öğrencinin katılımıyla gerçekleşti. Açılışa İl Müftüsü Bayram Şahin, minik öğrenciler ve aileleri katıldı. Öğrenciler için cami avlusunda çeşitli etkinlikler düzenlendi. Açılışta ilk olarak Kuran-ı Kerim tilaveti okundu, ardından dualar edildi. Kurdele kesiminden sonra öğrencilere özel hazırlanan sınıflarında doyasıya oyun oynadılar.

İl Müftüsü Bayram Şahin, çocuklara yönelik açılan Kuran-ı Kerim kursları ile ilgili açıklamalarda bulundu. Müftü Şahin, Kurslarda çocukların eğlenerek öğrenmesi noktasında eğitimler verdiklerini söyledi. Şahin " 2021 2022 eğitim öğretim yılına başlamış bulunuyoruz. Isparta olarak bizler eğitim öğretim yılında önceliğimiz 4-6 yaşındaki çocuklarımıza okula başlamadan önce eğitim vermek şahsiyetlerine önemli izler bırakmak istiyoruz. Onları hem eğlenen hem öğrenen türden insanı değerlerini, ahlakı değerlerini, büyüğünü, küçüğünü ve camiden sonraki hayatı öğreterek okul öncesi eğitime öğretime hazırlıyoruz" dedi.

Isparta'da 76 camide Kur'an kursu dersi veriliyor

Isparta genelinde 76 camide yaş sınırı olmadan Kur'an kursu eğitimi veriliyor, 76 cami içerisinde 10 camide ise 4-6 yaş grubuna özel sınıflar bulunuyor. Kur'an kursları eğitimi hakkında bilgi veren İl müftüsü Şahin " İl genelinde 76 kursumuz var bu 76 kursumuzun içinde yetişkinlere yönelik olanlarla birlikte 10 tanesi ise 4-6 yaş grubuna özel olarak hazırlandı" şeklinde konuştu.

Isparta'da 4-6 yaş grubuna özel Kur'an kursu sınıfı açıldı

Isparta'da 4-6 yaş grubuna özel Kur'an kursu sınıfı açıldı

Isparta'da 4-6 yaş grubuna özel Kur'an kursu sınıfı açıldı

Isparta'da 4-6 yaş grubuna özel Kur'an kursu sınıfı açıldı
İhlas Haber Ajansı / Muhammed Enes Yapalıkan - Son Dakika Haberleri
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener İbrahim Altay Ertuğrul Gazi Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin Göksel Kenan Doğulu Yeşim Salkım Yıldız Tilbe
Spor Cristiano Fatih Terim Alper Yılmaz Mustafa Denizli Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ziya Selçuk
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Isparta'da 4-6 yaş grubuna özel Kur'an kursu sınıfı açıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 18:57:09. #1.17#