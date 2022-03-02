Isparta'da 3 yıl önce işlenen cinayetin zanlısı Şanlıurfa'da yakalandı

ŞANLIURFA (İHA) - - Isparta'da 3 yıl önce ormanlık alanda cesedi bulunan şahsın katil zanlısı jandarma tarafından Şanlıurfa'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, 2019 yılında Isparta'nın merkez Koçtepe köyü yolu üzerindeki ormanlık alanda cesedi bulunan Ahmet Sincer'in cinayet zanlısı olan Şahin K.'nın (31) izine Şanlıurfa'da ulaştı. Jandarma ekipleri, Şanlıurfa merkez Haliliye ilçesine bağlı Karatepe Mahallesi'nde düzenledikleri operasyonla şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarma karakoluna götürüldü.

Cinayetin firari faili

Jandarma tarafından yakalanan Şahin K.'nın 27 Mart 2019 tarihinde Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde işlemiş olduğu "Tasarlayarak Kasten Adam Öldürme" suçundan dolayı hakkında Isparta 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından arama kararı bulunduğu, Şanlıurfa Asliye Ceza Mahkeme tarafından ise "Kasten Yaralama" suçundan hakkında 3 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Olayın geçmişi

Edinilen bilgiye göre olay, Isparta merkeze bağlı Koçtepe köyü yolu üzerindeki ormanlık arazide sabah saatlerinde erkek cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine güvenlik güçleri harekete geçti. Olay yerine giden ekipler, cesedin 3 gün önce Keçiborlu ilçesinde kaybolan Ahmet Sincer'e ait olduğunu tespit etti. Sincer'in cesedi, gerekli incelemeler sonrasında otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Güncel