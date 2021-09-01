Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut'tan adalet ve liyakat vurgusu

- Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut'tan adalet ve liyakat vurgusu "Adaletin tecellisi için liyakat gerekir" Isparta'da düzenlenen yeni adli yıl açılış töreninde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Türk milletinin tarihteki en büyük erdemlerinden birisinin de insanlığın...

- Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut'tan adalet ve liyakat vurgusu

"Adaletin tecellisi için liyakat gerekir"

ISPARTA - Isparta'da düzenlenen yeni adli yıl açılış töreninde konuşan Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Türk milletinin tarihteki en büyük erdemlerinden birisinin de insanlığın nirvanası olarak kabul edilen adet olduğunu belirterek, "Adaletin tecellisi için liyakat gerekir" dedi.

Isparta'da 2021-2022 yılı adli yıl açılışı için tören düzenlendi. Adliye binası önündeki törene Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, Baro Başkanı Avukat Ünsal Çankaya, hakimler, savcılar, avukatlar ve adliye binası çalışanları katıldı. Atatürk anıtına çelenk sunumuyla başlayan törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

"Son 2 yılda gelen soruşturma dosyasından fazlası muktezaya bağlandı"

Törende konuşan Isparta Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Akbulut, 1 Eylül itibariyle yeni adli yılın başladığını belirtti. Cumhuriyet Başsavcılığına 2019 yılında 19 bin 320 soruşturma dosyası geldiğine değinen Akbulut, aynı yıl 19 bin 865 soruşturma dosyasının muktezaya bağlandığını söyledi. Akbulut, "2020 yılı içerisinde 17 bin 245 soruşturma dosyası gelmiş, yaşanan pandemi sürecine rağmen 17 bin 758 soruşturma dosyası muktezaya bağlanmıştır. 2019 ve 2020 yılı içerisinde gelenden fazla soruşturma dosyası Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından sonuçlandırılmıştır. Buna rağmen daha önceki yıllardan devreden yaklaşık 5 bin bandındaki soruşturma dosyası henüz sonuçlandırılabilmiş değildir. Bizler başarılarımızdan ilham alıp hatalarımızdan ders çıkartarak aynı özveriyi 2021 yılı içerisinde tekrar etme azmi ve kararlılığı içerisindeyiz" dedi.

"Türk milletinin üstesinden gelemeyeceği bir mesele yoktur"

Akbulut, yıllardır etnik milliyetçi, ırkçı ve ayrılıkçı PKK terör örgütüyle mücadele eden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sonrasında kendi içerisine sızmış FETÖ/PDY terör örgütü mensubu yabancı mihrakları bünyesinden ihraç etmek için yoğun çaba ve mücadele gösterdiğini ifade ederek, sonrasında salgın hastalık belasıyla karşı karşıya kaldığını kaydetti. Mustafa Akbulut, "Ortadoğu'da meydana gelen savaşlar, yaşanan mülteci akını ve dünya ekonomik krizi dikkate alındığında ülke olarak gelmiş olduğumuz nokta her şeye rağmen umut vericidir. Tarih şahittir ki; geçmişten günümüze kadar biriktirdiği adalet, liyakat, hakkaniyet, nefaset, sevgi, hoşgörü, iyilik, cömertlik, cesaret, azamet ve asalet gibi erdemleri insanlığa armağan eden Türk milleti, bu erdemlerden vücuda gelen ortak duygu ve düşüncelerimizin şekillendirdiği milli kültür ve kimliğine gönülden bağlı olduğu müddetçe üstesinden gelemeyeceği bir mesele yoktur" diye konuştu.

"Adaletin tecellisi için liyakat gerekir"

Türk milletinin tarihteki en büyük erdemlerinden birisinin de insanlığın nirvanası olarak kabul edilen adalet olduğunu belirten Cumhuriyet Başsavcısı Akbulut, "Adaletin tecellisi için liyakat gerekir. Türk devlet felsefesinin mihenk taşı olan 'Adalet mülkün temelidir' ilkesi bir duvar yazısından ibaret değildir. Tarihte Türk milleti adaletle hükmettiği nisbette yüksek medeniyetler kurmuş, adaletten uzaklaştığı nisbette dünya sahnesinden çekilmiştir. Öyleyse bizi millet olarak başarıya ulaştıracak olan adalet ve liyakattır" ifadelerini kullandı.

Baro Başkanı Avukat Ünsal Çankaya da avukatların sorunları ve talepleriyle ilgili bir konuşma yaptı. Adli yıl açılışı ikramla sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Serkan Aygün