Kar esareti geri döndü! Yoğun yağışının yaşandığı Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kar esareti geri döndü! Yoğun yağışının yaşandığı Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı

AA, Bilal Altıok - Güncel
 - Güncelleme:

Türkiye'de geçtiğimiz aylarda hayatı felç eden kar yağışı, yeniden etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Isparta-Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma kapandı.

Akşam saatlerinde kar yağışının etkili olması nedeniyle Isparta-Burdur- Antalya kara yolunda ulaşım aksadı.
Güzergahta birçok tır, kamyon ve otomobil bekliyor. Özellikle NATO ve Antalya kavşağı, Kurna ve Tekke rampalarında etkili kar yağışı nedeniyle araçların geçişine izin verilmiyor.

ARAÇLAR, YOLLARIN AÇILMASINI BEKLİYOR

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kara yolunda kent merkezi sınırları ile Çeltikçi ve Bucak ilçelerinde yol açılana kadar araçları bekletiyor. Karayolları ekipleri de yolu trafiğe açmak için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kar esareti geri döndü! Yoğun yağışının yaşandığı Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı

Kar esareti geri döndü! Yoğun yağışının yaşandığı Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı

Kar esareti geri döndü! Yoğun yağışının yaşandığı Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı

Kar esareti geri döndü! Yoğun yağışının yaşandığı Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı

Kar esareti geri döndü! Yoğun yağışının yaşandığı Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı

AA / Bilal Altıok - Güncel

Otomobil, Isparta, Antalya, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title