Kar esareti geri döndü! Yoğun yağışının yaşandığı Isparta-Burdur-Antalya kara yolu kapandı
AA, Bilal Altıok - Güncel
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Türkiye'de geçtiğimiz aylarda hayatı felç eden kar yağışı, yeniden etkisini göstermeye başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Isparta-Burdur-Antalya kara yolu ulaşıma kapandı.
Akşam saatlerinde kar yağışının etkili olması nedeniyle Isparta-Burdur- Antalya kara yolunda ulaşım aksadı.
Güzergahta birçok tır, kamyon ve otomobil bekliyor. Özellikle NATO ve Antalya kavşağı, Kurna ve Tekke rampalarında etkili kar yağışı nedeniyle araçların geçişine izin verilmiyor.
ARAÇLAR, YOLLARIN AÇILMASINI BEKLİYOR
Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, kara yolunda kent merkezi sınırları ile Çeltikçi ve Bucak ilçelerinde yol açılana kadar araçları bekletiyor. Karayolları ekipleri de yolu trafiğe açmak için kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.