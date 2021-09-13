İspanya'nın güneyi 5 gündür alev alev yanıyor - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İspanya'nın güneyi 5 gündür alev alev yanıyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İspanya'nın güneyi 5 gündür alev alev yanıyor

İspanya'nın Malaga kentindeki Sierra Bermeja dağlık alanında 8 Eylül'de çıkan yangın, şu ana kadar yaklaşık 7 bin 400 hektar alanı küle çevirdi.

İspanya'nın Malaga kentindeki Sierra Bermeja dağlık alanında 8 Eylül'de çıkan yangın, şu ana kadar yaklaşık 7 bin 400 hektar alanı küle çevirdi.

İspanya'ya bağlı Endülüs Özerk Bölgesi'nin Malaga kentindeki Estepona tatil beldesinde geçtiğimiz çarşamba günü çıkan yangın devam ediyor. Sierra Bermeja dağlık alanında etkili olan yangında pazar günü 6 kasaba ve köy daha tahliye edilirken, bölgeden yükselen dumanlar kilometrelerce öteden görülüyor. İspanyol medyasına göre farklı noktalarda devam eden yangınlarda şu ana kadar yaklaşık 7 bin 400 hektarlık alan kül oldu, yaklaşık 2 bin kişi de evlerinden tahliye edildi. Söndürme çalışmaları yüzlerce itfaiyeci, 41 uçak ve 25 araçla sürdürülürken, itfaiye ekiplerine destek amacıyla bölgede askeri birlik de konuşlandırıldı.

Öte yandan yangının ikinci gününde bir itfaiye eri hayatını kaybetmişti. - MALAGA

İspanya'nın güneyi 5 gündür alev alev yanıyor

İspanya'nın güneyi 5 gündür alev alev yanıyor

İspanya'nın güneyi 5 gündür alev alev yanıyor

İspanya'nın güneyi 5 gündür alev alev yanıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
İçinde öğrencilerin de bulunduğu 6 katlı binada yangın çıktı! 15 kişi hastanelik oldu

İçinde öğrencilerin de bulunduğu 6 katlı binada yangın çıktı! 15 kişi hastanelik oldu
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Tanju Özcan İbrahim Altay Mustafa Şentop
Magazin Beren Saat Seda Sayan Yıldız Tilbe Deniz Akkaya
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Alpha Conde
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: İspanya'nın güneyi 5 gündür alev alev yanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 14:22:35. #1.11#