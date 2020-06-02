İspanya'da iki gündür koronavirüs kaynaklı ölüm tespit edilmedi Koronavirüs salgını nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı 5. ülke konumunda bulunan İspanya'da, son 48 saatte Kovid-19 kaynaklı ölüm tespit edilmedi. Ayrıca İspanya'da son 24 saatte 137 yeni vaka tespit edildi.

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını Avrupa ülkelerinde zirveye çıktıktan sonra etkisini kaybediyor. İspanya'dan gelen son haber de salgının seyriyle ilgili sevindirici nitelikte.

İKİ GÜNDÜR ÖLÜM TESPİT EDİLMEDİ

İspanya Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte ülkede koronavirüs kaynaklı ölüm tespit edilmediğini duyurdu.

Bakanlık, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi. Koronavirüs ile ilgili geçmiş verileri revize etmeye devam eden ve ölü sayısını haftalık veren Bakanlık, son bir haftada 34 kişinin salgından öldüğünü fakat son 48 saatte ölüm görülmediğini bildirdi.

SON 24 SAATTE 137 VAKA TESPİT EDİLDİ

Açıklamada ayrıca son 24 saatte yeni vaka sayısının 137 olduğu, toplam sayının 239 bin 932'ye yükseldiği bilgisi verildi.

Bu arada sol koalisyon hükümeti bugünkü Bakanlar Kurulu toplantısında, normal süresi 7 Haziran'da dolacak olağanüstü halin (OHAL) son kez 21 Haziran'a kadar uzatılması için meclise yeni bir tezkere sunma kararı aldı.

PORTEKİZ'DE SON DURUM

Portekiz hükümeti ise Kovid-19'dan son 24 saatte 12 kişinin hayatını kaybettiğini ve salgından ölenlerin sayısının 1432'ye çıktığını açıkladı.

Ülkede son 24 saatte 195 yeni vaka tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 32 bin 895'e çıktığı bildirildi.

Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 552 olarak açıklandı.

Kaynak: AA