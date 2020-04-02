İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti
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İspanya, Madrid, Güncel

İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3'e yükselirken vaka sayısı 110 bini aştı.

02.04.2020 13:48 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:52

İspanya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 950 artarak 10 bin 3'e yükselirken vaka sayısı 110 bini aştı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 ile ilgili verileri güncelledi.

Dünyada Kovid-19'dan kayıplarda İtalya'nın ardından ikinci sırayı alan İspanya'da, günlük en yüksek ölüm sayısına son 24 saatte ulaşıldı. Bakanlığın verilere göre son 24 saatte ölü sayısı 950 artarak 10 bin 3'e çıktı.

Kovid-19'dan dolayı hayatını kaybedenlerin yaklaşık 2 bin 800'ünün bakımevlerinde kalan yaşlılar oldukları bildirildi.

Ülkede vaka sayısı da son 24 saatte 8 bin 102 artışla 110 bin 238'e yükseldi.

Mevcut durumda Kovid-19 hastalarından 6 bin 92'si yoğun bakımda olmak üzere toplam 54 bin 113'ü hastanede tedavi görürken, taburcu edilenlerin sayısı düne nazaran 4 bin 96 artışla 26 bin 743'e çıktı.

İspanya, Çin'in (76 bin 238) ardından Kovid-19 vakalarında en fazla iyileşmenin görüldüğü ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Diğer yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre virüsten en fazla etkilenen Madrid özerk yönetiminde ölü sayısı düne nazaran 310 artışla 4 bin 175 oldu.

Kentte vaka sayısı 24 saatte 2 bin 315 artışla 32 bin 155'e çıkarken, bin 528 hastanın yoğun bakımda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Madrid Özerk Hükümet Başkanı İsabel Diaz Ayuso, Çin'den ithal edilen 58 tonluk sağlık malzemesinin bugün ülkeye ulaştığını açıkladı.

Olağanüstü halden dolayı sokağa çıkma yasağının uygulandığı Madrid'de toplu ulaşımda yolcu sayısının normal bir güne oranla yüzde 93 azaldığı da kaydedildi.

Madrid'in ardından İspanya'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü özerk yönetim Katalonya olurken, son rakamlara göre burada 2 bin 93 kayıp (düne göre 244 artış) ve 21 bin 804 vaka bulunuyor.

Kovid-19 İspanya'da bir ayda 834 bin istihdam kaybına neden oldu

Bu arada koronavirüs salgını İspanya'da ekonomik krizi de beraberinde getirirken, Sosyal Güvenlik Kurumunun açıkladığı verilere göre mart ayında 833 bin 979 istihdam kaybı olduğu bildirildi.

Bu rakamın, İspanya demokrasi tarihindeki en yüksek istihdam kaybı olduğu kaydedildi.

Ayrıca İspanya'da zarar eden şirketlere tanınan ve kısaca "ERTE" olarak bilinen "Geçici İstihdam Düzenleme Önlemi" adı verilen hakkı kullanan şirket sayısının 246 bin olduğu ve toplamda 622 bin işçinin geçici olarak işten çıkartıldıkları açıklandı.

Çalışma Bakanı Yolanda Diaz, düzenlediği basın toplantısında, bu rakamların "istisnai" olduğunu vurgulayarak, Kovid-19'dan dolayı yaşanan olağanüstü durumda ERTE'yi Avrupa Birliği'nin de "izlenmesi gereken yol olarak gösterdiğini" söyledi.

İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti

Kaynak: AA

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İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bini geçti
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