İspanya'da ikinci dalga endişesi giderek artıyor! 6 binden fazla yeni vaka tespit edildi Koronavirüs salgını nedeniyle 28 binden fazla insanın hayatını kaybettiği İspanya'da ikinci dalga endişesi yaşanıyor. Ülkede, hafta sonu yapılan testlerde dahil olmak üzere 6 bin 361 yeni vaka tespit edildi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, cumartesi ve pazar günü yapılan testler de dahil olmak üzere son 3 günde 6 bin 361 koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurdu. Ülkede toplam vaka sayısı 278 bin 782'ye ulaştı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, ülke genelinde yeni vaka sayılarındaki artışın devam ettiği gözlendi. Verilerde, ülkenin kuzeydoğusundaki Aragon bölgesi son 24 saatte 474 yeni vaka ile ülke genelinde açıklanan 855 vakanın yoğunlaştığı bölge oldu.

TOPLAM VAKA SAYISI 279 BİNE YAKLAŞTI

Kovid-19'da yeni vakaların görüldüğü diğer bölgeler Navarra (94), Bask (76), Katalonya (71) ve Madrid (53) olarak sıralandı. Bu arada Bakanlığın verilerine göre PCR testleri sonunda salgının başlamasından bu yana tespit edilen toplam vaka sayısı da 278 bin 782'ye ulaştı.

SADECE HAFTA SONUNDA 6 BİNDEN FAZLA VAKA TESPİT EDİLDİ

Bakanlığın en son cuma günü açıkladığı verilerde toplam vaka sayısı 272 bin 421 iken, sadece hafta sonunda 6 bin 361 yeni vaka eklenmesi dikkati çekti. İspanya'da Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da son 7 günde 6 artışla 28 bin 434 olarak güncellendi.

YENİ VAKALAR TURİZM SEKTÖRÜNÜ VURDU

İngiltere, Belçika, Fransa, Hollanda ve Norveç gibi ülkelerin Kovid-19'daki yeni vaka artışlarından dolayı vatandaşlarına İspanya'ya gitmemeleri çağrısı yapmaları ve İngiltere'nin İspanya'dan gelenlere 14 günlük karantina kararı alması İspanyol basınında manşetlere çıkarıldı. Yapılan yorumlarda yeni vakaların özellikle turizm sektörünü vurduğuna işaret edildi.