İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler törenle anıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler törenle anıldı

İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler törenle anıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İspanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenler düzenlenen törenle anıldı.

İspanya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında hayatını kaybedenler düzenlenen törenle anıldı.

İspanya, Covid-19 salgınında hayatını kaybedenleri unutmadı. Salgında ölenler için başkent Madrid'de geniş katılımla anma töreni düzenlendi. Kraliyet Sarayı önündeki meydanda düzenlenen törene İspanya Kralı 6. Felipe ile eşi Kraliçe Letizia, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Parlamento Başkanı Ander Gil'in yanı sıra hayatını kaybedenlerin akrabaları ve sağlık çalışanları da katıldı. Salgında verdikleri kaybedenler için meydana beyaz güller bırakıldı. Klasik müziğin de çalındığı tören, bu yıl gerçekleştirilen salgınının başından bu yana gerçekleştirilen ikinci anma töreni oldu.

Geçtiğimiz yıl 16 Temmuz'da gerçekleştirilen törene Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassoli ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de katılmıştı. İspanya'da korona virüs vaka sayısı 4 milyon 41 bin 474'e yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 81 bin 43 oldu. - MADRİD

İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler törenle anıldı
İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler törenle anıldı
İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler törenle anıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Sağlık Bakanı Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklama yaptı Açıklaması
Son Dakika! Bakan Koca'dan 'Artan vakalar sonrası yeni tedbirler gelecek mi?' sorusuna yanıt: Öyle bir gündemde değiliz
Son Dakika! Bakan Koca'dan "Artan vakalar sonrası yeni tedbirler gelecek mi?" sorusuna yanıt: Öyle bir gündemde değiliz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vahap Seçer Muharrem İnce Meral Akşener İbrahim Aydemir Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Gülşen Müge Anlı Şevval Sam Levent Yüksel
Spor Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Aykut Kocaman Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İspanya'da Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler törenle anıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.7.2021 14:45:15. #1.15#

title