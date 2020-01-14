Son dakika: İspanya'da büyük patlama! Kimyasal alarm verildi

14.01.2020 22:12 | Son Güncelleme: 14.01.2020 23:09

İspanya'nın Barcelona şehrinin 115 kilometre güneybatısındaki Katalonya'nın Tarragona bölgesinde bir kimyasal üretim tesisinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Yetkililer bölgeden uzak durulması çağrısı yaparken kimyasal alarm verildi.

YARALILAR VAR, BÖLGE KARANTİNAYA ALINDI

İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Yaralıların durumunun ciddi olduğu belirtildi. Yetkililerin bölgede yaşayan insanları evlerinden çıkmaması konusunda uyardığı öğrenildi.

"KAPI VE PENCERELERİ AÇMAYIN"

Katalonya Sivil Savunma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, "Çevrede yaşayanların kendilerini bir binaya kilitlenmeleri, kapı ve pencereleri kapatmaları" denildi. Bölgede herhangi bir toksik bulut kaydedilmediği de aktarıldı. İnsanların araç kullanmamaları gerektiği belirtilirken, demiryolu hizmetleri de askıya alındı.

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