Ispanaklı gül böreği tarifi! MasterChef Türkiye Ispanaklı gül böreği tarifi! En kolay Ispanaklı gül böreği nasıl yapılır?
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Ispanaklı gül böreği tarifi! MasterChef Türkiye Ispanaklı gül böreği tarifi! En kolay Ispanaklı gül böreği nasıl yapılır?

İster sabah kahvaltısında, isterseniz de akşam çayın yanında severek yiyeceğiniz ıspanaklı gül böreği nasıl yapılır? MasterChef Türkiye ıspanaklı gül böreği tarifi! Ispanaklı gül böreği malzemeleri neler?

Ispanaklı gül böreği tarifi! MasterChef Türkiye Ispanaklı gül böreği tarifi! En kolay Ispanaklı gül böreği nasıl yapılır?
19.09.2020 21:52 | Son Güncelleme: 19.09.2020 21:56

Peynirli, patatesli, pırasalı ya da kıymalı yapabileceğiniz gül böreği nasıl yapılır? Ispanaklı gül böreği malzemeleri neler? MasterChef Türkiye ıspanaklı gül böreği tarifi haberimizde.

ISPANAKLI GÜL BÖREĞİ TARİFİ! MASTERCHEF ISPANAKLI GÜL BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

3 adet günlük yufka

1/2 çay bardağı zeytinyağı

1 adet soğan

500 gramıspanak(bir büyük demet)

1 kase lor peyniri

1/2 su bardağı yoğurt

1/2 çay bardağı sıvı yağ

1 adet yumurta

1 adet yumurta sarısı

1 yemek kaşığı susam

1 yemek kaşığı çörek otu

Yapılışı;

Yufkaları üst üste dizin ve bir bıçak yardımıyla keserek toplamda 12 adet üçgen yufka elde edin.

Tavaya zeytinyağını ekleyin, ısıtın ve ardından ince ince kestiğiniz soğanları ekleyerek kısık ateşte pişirin.

İnce kestiğiniz ıspanakları da üzerine ekleyin ve suyunu salmadan altını kapayın.

Tavadaki karışımı ılıması için bir kaseye alın ve oda sıcaklığına geldiğinde lor peynirini de ekleyerek karıştırın ve Kestiğiniz üçgen yufkaların içinde fırça yardımıyla hazırladığınız yoğurtlu sosu yedirin.

Ruloyu bir kenardan tutarak içe doğru kıvırın ve gül böreği şeklini verin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 25 dakika pişirin ve sıcak servis edin. Afiyetler olsun!

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