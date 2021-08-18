Isopowerr iki şampiyonluğa birden imza attı
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Isopowerr iki şampiyonluğa birden imza attı

Isopowerr iki şampiyonluğa birden imza attı
Playerbros - Haberler | Gamegar

Espor arenasında Türkiye'nin en başarılı isimlerinden Futbolist oyuncusu, Red Bull sporcusu İsmail Can 'Isopowerr' yerinde, 2021 Bitexen TESFED Türkiye Kupası'na damgasını vuran isimlerden biri oldu.

Türkiye Espor Federasyonu tarafından düzenlenen şampiyonada eFootball Pes, FIFA 21 Fut/Classic, Zula, CS: GO, Rocket League, Dota 2, NBA2K21, Tekken 7, HADO, PUBG ve PUBG Mobile oyunlarında sporcular mücadele verdi. Futbolist'in sevilen oyuncusu ise FIFA 21 FUT ve FIFA 21 Classic klasmanlarında rakiplerini birer birer eleyerek iki finale birden adını yazdırmayı başardı.

Isopowerr TESFED Türkiye Kupası'na Damga Vurdu

Isopowerr, çevrimiçi olarak gerçekleşen dev finallerde öncelikle FIFA 21 Classic klasmanında rakibini yenerek kupayı kaldırmayı başardı. FIFA 21 Classic mücadelesinin hemen ardından FIFA 21 FUT finaline de çıkan oyuncu, bu karşılaşmaya da damgasını vurarak, turnuvada ikinci kupasını elde etti.

Zorlu iki finalin ardından mutlu sona ulaşan Isopowerr, "Benim için yorucuydu. Hayatımda ilk defa aynı gün içinde üst üste iki final oynadım. İki kupayı birden kazanarak TESFED Kupası şampiyonu olduğum için çok mutluyum. Zor bir turnuvaydı ama başardık" diye konuştu.

Kaynak: Playerbros

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