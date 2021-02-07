İsmini duyan 'Gerçek mi?' diye soruyor, inanmayıp kimliğine bakıyor

KAHRAMANMARAŞ'ta yaşayan 4 isimli Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz'ün(30) ismini duyanlar şaşırıyor. Öksüz, babası ile nüfus memurunun inatlaşması sonucu konulan isminin hem Osmanlı padişahının ismi olması, hem de soy ismi ile beraber 25 harften oluşması nedeniyle 'Gerçek mi?' diye soranların, hatta inanmayıp kimliğine bakanların olduğunu söyledi.

Andırın ilçesinde yaşayan Muammer Öksüz, kucağına aldığı 3'üncü çocuğuna Hacı Mustafa ismini koymak ister. Ancak Öksüz'ün kayıt yaptırmak için gittiği Andırın İlçe Nüfus Müdürlüğü'ndeki memur, "Hacı ismi bir unvan. Kanunen bu isim olmaz" diyerek kayıt yapmaz. Tüm ısrarlarına rağmen memur geri adım atmayınca Öksüz, nüfus memuru ile inatlaşarak "Bu isimler de unvan. Buna da itiraz et de göreyim" der ve Osmanlı İmparatorluğu'nun 7'nci Padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'ın ismini oğlunun ismi olarak kayda geçmesini ister. Nüfus memuru bu isme itiraz edemez ve çocuğu Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz olarak nüfusa kaydeder.

"BU İSMİ TAŞIMAKTAN GURURLUYUM"Hukuk fakültesini bitirdikten sonra döndüğü memleketinde 3.5 yıldır avukatlık yapan Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz, daha okuma yazma bilmezken isim sahibinin doğum tarihini, İstanbul'u hangi tarihte ve kaç yaşında fethettiğini, hangi yılda öldüğünü ezbere bildiğini söyledi. Öksüz, 25 harften oluşan isim ve soy isminin birçok kişinin dikkatini çektiğini, isminin konulmasının da çok ilginç olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Doğduğum dönemde babam esasen ismimi Hacı Mustafa koymak istiyor. Ancak o dönemin nüfus memuru Hacı'nın bir isim olmadığını, unvan olduğunu, kanunen bu ismin konulamayacağını iddia ederek ismi kimliğe yazmaktan imtina ediyor. Bunun üzerine babamla aralarında bir tartışma yaşanıyor ve en nihayetinde babam 'Madem hacı unvan, sen bu ismi yazmıyorsun o halde bu ismi de yazma da göreyim' şeklinde bir yaklaşım da bulunarak ismimi Fatih Sultan Mehmet Han koyuyor. Malumunuz olduğu üzere Fatih esasen bir unvandır, Sultan hakeza bir unvandır. Han da o şekilde unvandır. Böyle bir inatlaşmanın neticesinde ismimi Fatih Sultan Mehmet Han olarak koyuyor. Bu ismi taşımaktan da 30 yıldır mutluyum, gururluyum. İyi ki böyle bir isimim var, iyi ki öyle bir tartışma yaşanmış.""İNSANLARA İNANDIRABİLMEK ADINA KİMLİĞİMİ ÇIKARIP GÖSTERDİĞİM OLUYOR"İsmimi ilk kez duyanlardan çok güzel tepkiler aldığını, bununla beraber uzunluğu nedeniyle günlük hayatta zorluk yaşayıp yaşamadığını soranların da olduğunu belirten Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz, her nimetin bir külfeti olduğunu ancak isminin güzelliği karşısında uzunluğunun kendisini rahatsız etmediğini söyledi. İsminin uzunluğu nedeniyle günlük hayatta ufak tefek zorluklarla karşılaştığını da ifade eden Öksüz, şunları söyledi: "İlk söylediğimde anlamıyorlar yahut Fatih Sultan Mehmet Han şeklinde sıralanması gereken bir ismi Fatih Mehmet Han, Sultan Fatih Mehmet Han gibi sıralamayı karıştıranlar oluyor. Bunun dışında da çok bir problem yaşamadım açıkçası bugüne kadar. İnsanların aklında kalıyor, güzel bir isim. Mesleğimiz itibariyle de tabi akılda kalıcı olmak da bir avantaj sağlıyor açıkçası. İsmimin gerçek olup olmadığını merak ediyorlar, 'Kimlikte hepsi yazıyor mu? Kimliğe sığdı mı? diye soruyorlar. Kimi zaman kimliğimi çıkarıp göstermek durumunda kaldığım oluyor insanlara inandırabilmek adına. Duruşmalarda kimi hakimler şaşırıyorlar, ismimin çok güzel olduğu yönünde iltifatlarda bulunanlar oluyor. Diğer vatandaşların gösterdiği tepkilerden çok da farklı olmuyor açıkçası . Onlar da 'Çok uzun değil mi, zorlanmıyor musunuz avukat bey?' gibi tepkiler gösteriyorlar.""BU İSİM, BENDEN BAŞKA BİR DE YEĞENİMDE VAR"Bugüne kadar kendi ismi dışında Fatih Sultan Mehmet Han ismini duymadığını da belirten Öksüz, "Fatih Sultan Mehmet şeklinde çok fazla bir isim duydum ancak Fatih Sultan Mehmet Han şeklinde duymadım, görmedim açıkçası. Bir örneği var o da benim kendi yeğenimdir. Sağ olsun ablam kendi çocuğuna benim ismimi koydu. Bildiğim, sadece yeğenim var, başka kimse yok diye biliyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer KOÇ