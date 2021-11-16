İsmi "Yamyam!" Günde 20 diş değiştiriyor, önüne ne çıkarsa güçlü çenesiyle ezip öldürüyor

Bilim insanları Kuzey Amerika'nın Batı kıyıların yaşayan "Yamyam" balığı hakkında yeni detaylar ortaya koydu. Buna göre bufalo morina balığı olarak bilinen ve 500 dişi bulunan balıkların günde 20 diş değiştirdiği ortaya çıktı.

KABUKLULARI UN UFAK EDİYOR

Independent Türkçe'de yer alan habere göre Bir metreye kadar ulaşabilen boyu ve 80 kilo ağırlığıyla ürkütücü bir görünüme sahip balıkların, kabukluları ezebilecek kadar güçlü çeneleri mevcut. Bu çenelerde iğne benzeri 500 diş yer alıyor. Keskin dişleri sayesinde kalamarlardan yengeçlere birçok avı rahatlıkla yakalayabilen balıkların dişlerinin keskinliğini nasıl koruduğu uzun zamandır çözülemiyordu.

DİŞLERİ ÇOK KESKİN

Ancak kısa süre önce hakemli bilimsel dergi Royal Society B'de yayımlanan araştırma, bufalo morina balığının dişlerini keskin ve parlak tutmak için yüzde üçünü her gün değiştirdiğini ortaya koydu.

Bu oran, insanlara uyarlandığında her gün bir dişin düşmesi ve yerine yenisinin çıkması anlamına geliyor. Araştırmacılar böyle bir durumda diş fırçalamanın bile önemsizleşeceğini söylüyor.

10 GÜN BOYUNCA TAKİP EDİLDİ

Washington Üniversitesi'nde doktora adayı ve araştırmanın ortak yazarı Karly Cohen, bu hayvanların dişlerinin diğer birçok balığın dişleriyle benzeştiğini ifade etti. Bu nedenle bufalo morina balığının diş yapısının anlaşılması Pasifik Okyanusu'nun diğer sakinleriyle ilgili de önemli ipuçları sağlayacak.

Cohen ve meslektaşları, hayvanın dişlerini değiştirme sıklığını belirlemek için 20 bufalo morino balığını canlı yakaladı ve 10 gün boyunca takip etti.

YENİ ÇIKAN DİŞLERİ YEŞİL

Balıklar, önce kırmızı floresan boya katılmış bir su tankına, arından da yeşil floresan boyayla renklendirilmiş bir başka tanka taşındı. Böylelikle araştırmacılar, eski dişlerin kırmızı ve yeşil, yeni çıkan dişlerinse yalnızca yeşil parladığını tespit etti. Bu da değiştirilen diş oranının hesaplanmasını sağladı.

Takibin sonunda balıklar uyutuldu ve araştırmacılar bunlardan 10 binden fazla diş toplayıp inceledikten sonra en sık hangi dişlerin değiştirildiğini belirleyebildi.

ARKA KISIMDAKİ DİŞLERİNİ DAHA SIK DEĞİŞTİRİYOR

Güney Florida Üniversitesi'nde araştırmacı ve makalenin başyazarı Emily Carr, "Bu kadar çok dişin değiştirilmesi kesinlikle çılgınca" dedi.

Bu 10 bin dişi tek başına sayan ve sınıflandıran Carr, diş değişiminin çenenin her bölgesinde aynı yoğunlukta olmadığını fark etti. Çiğneme ve ezme işleminin gerçekleştiği, ağzın arka kısmındaki dişlerin daha sık değiştirildiği anlaşıldı.

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