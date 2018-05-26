İsmet Yılmaz, Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın Hikayesini Anlatırken Gözyaşlarına Boğuldu
Sivas'ta iftar programına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
Sivas'ta düzenlenen iftar programına katılan Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Kudüs'te nöbet tutan son Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini anlatırken gözyaşlarını tutamadı.
İFTAR PROGRAMINA KATILDI
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Sivas'taki temasları kapsamında AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen iftara katıldı.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Programda Bakan Yılmaz katılımcılara Kudüs'te nöbet tutan son Osmanlı askeri Iğdırlı Onbaşı Hasan'ın hikayesini anlattı. Yılmaz hikayeyi anlatırken gözyaşlarını tutamadı.