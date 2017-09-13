İsmet Sezgin'in Kızı Ayşe Sezgin'den Başkan Kocadon'a Ziyaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi eski Başkanı ve Bakan İsmet Sezgin'in kızı Ayşe Sezgin, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon'u ziyaret etti.



Bodrum Belediyesi Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Mehmet Kocadon, rahmetli babası Bekir Şerif Kocadon'un zamanında kendisine İsmet Abi diye hitap ettiğini belirterek eski anılarını yad etti. Başkan Kocadon, "Türkiye'nin değerli, kıymetli siyasetçisi ve yıllarca bakanlık yapmış İsmet Sezgin'i saygı ve sevgiyle anıyorum" diyerek kızı Ayşe Sezgin'e nazik ziyareti için teşekkür etti. - MUĞLA