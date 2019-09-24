İsmet İnönü mezarı başında anıldı
İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, doğumunun 135'inci yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı.
İkinci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü, doğumunun 135'inci yılında Anıtkabir'deki mezarı başında anıldı.
İnönü'nün doğum yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'deki mezarı başında tören düzenlendi.
İsmet İnönü'nün kızı ve İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker'in, babasının kabrine çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
Törene, Toker'in yanı sıra eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Yekta Güngör Özden ile İnönü Vakfı Yönetim Kurulu üyeleri de katıldı.