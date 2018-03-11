İsmet Büyükataman: "Terörle Mücadele Konusunda Hükümetin Sonuna Kadar Yanındayız"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, terörle mücadele konusunda hükümetin sonuna kadar yanında olduklarını dile getirdi.

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) genişletilmiş ilçe divan toplantısında partiye yeni üye olan 187 yeni üyeye de rozet takıldı. İlçe Divan Toplantısına MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel İdare ve Disiplin Kurulu Üyesi Muhammet Tekin, İl Başkanı Tevfik Topçu ile çok sayıda davetli katıldı.

İstişare toplantısında ilk sözü alan MHP İlçe Başkanı Mehmet Emin Özcanbaz, "10-15 kişi ile Gemlik'te yola çıkılmasının üzerinden yıllar geçti. Gemlik'te şehidimiz Erol Pınar'dan devraldığımız bayrağımızı her geçen gün daha da ilerilere götürmek için durmadan çalışıyoruz" dedi.

MHP İl Başkanı Tevfik Topçu ise, "Hükümetten 1 defaya mahsus Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin borcunun yarısının kaldırılmasını talep ediyoruz. Zira bir yıl sonra belediye bize geçtiğinde sıkıntılı bir belediye almak istemiyoruz" diye konuştu.

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman ise, "Afrin operasyonu geç kalınmış da olsa fiiliyatta olması gereken buydu. Terörle mücadele konusunda hükümetin sonuna kadar yanındayız. Menbiç ve devamında Kandil'e Türk bayrağı dikilene kadar sürmesini diliyor ve destekliyoruz" açıklamasını yaptı.

Büyükataman seçim birlikteliğine de değinerek, "1991 yılında bu tarafa yapılan seçimlerin birçoğunda yasal olmayan seçim birliktelikleri hep olmuştur. Bu bir nevi hileli seçim birlikteliğidir. Tek parti listesinden seçilen milletvekilleri meclise girdikten sonra kendi partilerine geçiş yapıyorlardı. Şimdi bu durum yasal bir zemine geldi. MHP'yi baraj altında kalacağı dedikoduları ile yıpratmaya kalkışanlar şimdilerde seçim barajı sıfırlansın açıklaması yapıyorlar. Bu birliktelikle seçim barajı artık 50+1 olmuştur" dedi.

Gemlik MHP İlçe Divan Toplantısı'nda daha sonra partiye yeni üye olan 187 kişiyi temsilen 30 yeni üyeye rozet takıldı. - BURSA