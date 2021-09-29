YALOVA (Habermetre) - İSMET ACAR CADDESİNDE KANALİZASYON ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Yalova Belediyesi, Yalova'nın altyapı ve üstyapısını yenilemeye devam ediyor. Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, İsmet Acar Caddesi'nde başlayan altyapı çalışmalarını yerinde inceleyerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. İsmet Acar Caddesi'nde 150 metrelik kısmını kapsayan çalışmalarda mevcut 200'lük kanalizasyon hattı 300'lük hale getirilerek kapasitesi arttırılıyor. Cadde de ayrıca yağmursuyu ve içme suyu hatları da yenilenecek. Çalışmalar kısa süre içerisinde tamamlanacak.

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