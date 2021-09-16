İSMEK kurs başvuruları ne zaman olacak? 2021-2022 İSMEK'E kayıt tarihleri nedir?

Eylül ayının gelmesiyle birlikte İSMEK kurslarının başvur tarihleri ne zaman olacağı merak konusu oldu. İSMEK'in ücretsiz eğitimlerinden faydalanmak isteyen adaylar online olarak başvuru yapabilecek. Peki, İSMEK kurs başvuruları ne zaman alınacak? İSMEK'e kayıt tarihi belli oldu mu? İSMEK'e ne zaman kayıt yapılacak? 2021-2022 İSMEK'E kayıt tarihleri nedir? İşte detaylar haberimizde…

İSMEK KURS BAŞVURULARI NE ZAMAN OLACAK?

İSMEK kursları için duyuru, resmi internet site üzerinden yapılacak. Daha önce yapılan eğitmen alımı duyurusunda, "İSMEK'te Eylül ayı sonunda başlaması planlanan yüz yüze eğitimler için hazırlıklar sürüyor" ifadesine yer verilmişti.

Bugün 16 Eylül 2021 tarihinde başvurular başlayacaktır.

İSMEK KURS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Uzaktan Eğitim Web Sitesi Üzerinden Eğitimlere Kayıt Olma Adımları:

1. İBB İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezinin verdiği eğitimlerden yararlanmak istiyorsanız uzem.ibb.gov.tr web sitesi üzerinden kayıt olmak istediğiniz eğitim sayfasındaki "EĞİTİM KAYIT" butonuna tıklayanız.

2. Karşınıza çıkan İSMEK kursiyer giriş sayfasına T.C. kimlik numarınız ve doğum tarihiniz ile giriş yapanız.

3. İsmek Kursiyer Sistemine daha önce kaydolmadıysanız KVKK metinlerini okuyarak onayladıktan sonra kursiyer bilgi formunu doldurunuz.

5. Program tercihi sayfasından seçtiğiniz eğitim adının ve bilgilerinin bulunduğu alandaki "SEÇ" düğmesine tıklayınız.

6. Karşınıza çıkan "Program Tercihi Sihirbaz Paneli" üzerindeki program tercih etme sebeplerinizden birini seçerek kayıt onayınızı verebilirsiniz.

7. Kaydınızı onayladıktan sonra 24 saat içerisinde telefonunuza SMS ile kullanıcı adı şifreniz gönderilecektir.

8. Kaydolduğunuz eğitime uzem.ibb.gov.tr web sitesinin sağ üstünde yer alan "GİRİŞ" düğmesine tıklayarak veya https://uzaktanegitim.ismek.istanbul/lms/login/index.php adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Kursiyer İsmek Sistemi Üzerinden Eğitimlere Kayıt Olma Adımları:

1. uzem.ibb.gov.tr web sayfasının sağ üstünde yer alan "Kayıt" düğmesine tıklayarak veya kursiyer.ismek.istanbul adresinden T.C. kimlik numaranız ve doğum tarihiniz ile Kursiyer İsmek Sistemine giriş yapınız.

2. Kursiyer İsmek Sistemine daha önce kaydolmadıysanız KVKK metinlerini okuyarak onayladıktan sonra kursiyer bilgi formunu doldurunuz.

3. Eğitime kayıt olmak için Kursiyer İsmek Sisteminin web sayfasındaki menüsünde yer alan "Program Tercihi" sekmesine tıklayanız. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

4.Eğitim Merkezi ve Program Tercihleri sayfasına ulaştığınızda sol tarafta yer alan programlar arama çubuğuna kayıt olmak istediğiniz eğitim adını yazınız.

5. Eğitim adının üzerine bir kez tıklayanız ve aynı alananın altında yer alan "Filtrele" düğmesine tıklayınız.

6. Seçtiğiniz eğitimin bilgilerinin yer aldığı alandaki "SEÇ" düğmesine tıklayınız.

7. Karşınıza çıkan "Program Tercihi Sihirbaz Paneli" üzerindeki program tercih etme sebeplerinizden birini seçerek kayıt onayınızı verebilirsiniz.

8. Kaydınızı onayladıktan sonra 24 saat içerisinde telefonunuza SMS ile kullanıcı adı şifreniz gönderilecektir.

9. Kaydolduğunuz eğitime uzem.ibb.gov.tr web sayfasının sağ üstünde yer alan "GİRİŞ" düğmesine tıklayarak veya https://uzaktanegitim.ismek.istanbul/lms/login/index.php adresinden kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

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