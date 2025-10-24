Haberler

İsmail Yüksek - Deniz Undav olayı nedir, İsmail Yüksek, Deniz Undav'a ne yaptı?

İsmail Yüksek - Deniz Undav olayı nedir, İsmail Yüksek, Deniz Undav'a ne yaptı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında sahasında ağırladığı Alman temsilcisi Stuttgart'ı 1-0'lık skorla mağlup etti. Karşılaşmanın son dakikalarında ise sahada dikkat çeken bir gerilim yaşandı. İsmail Yüksek - Deniz Undav olayı nedir, İsmail Yüksek, Deniz Undav'a ne yaptı?

Maçın bitimine yakın dakikalarda Fenerbahçeli İsmail Yüksek ile Stuttgartlı futbolcu Deniz Undav arasında kısa süreli bir tartışma çıktı. Undav'ın "sus" işareti yapmasına sinirlenen İsmail Yüksek, skor tabelasını işaret ederek "1-0, şimdi sen sus" şeklinde karşılık verdi. Bu diyalog kameralara yansıdı ve sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.

İSMAİL YÜKSEK - DENİZ UNDAV GERGİNLİĞİ NE OLDU?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe–Stuttgart mücadelesinin son dakikalarında sahada kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Stuttgartlı oyuncu Deniz Undav ile tartışma yaşadı. Gerginlik sırasında Undav'ın İsmail Yüksek'e doğru "sus" işareti yaptığı kameralara yansıdı.

İsmail Yüksek - Deniz Undav olayı nedir, İsmail Yüksek, Deniz Undav'a ne yaptı?

İSMAİL YÜKSEK'TEN ANINDA YANIT

Bu harekete İsmail Yüksek'ten gecikmeden bir karşılık geldi. Genç futbolcu, skor tabelasını işaret ederek "Tabelaya bak, 1-0. Şimdi sen sus" ifadesiyle Undav'a cevap verdi. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Pek çok futbolsever, İsmail'in tepkisini destekleyen yorumlar yaptı.

İsmail Yüksek - Deniz Undav olayı nedir, İsmail Yüksek, Deniz Undav'a ne yaptı?

DENİZ UNDAV'IN MİLLİ TAKIM KARARI

Stuttgart forması giyen Deniz Undav, geçmişte A Milli Futbol Takımı'ndan gelen daveti geri çevirmişti. Undav, teklifi reddetme gerekçesini "Ben Kürdüm" sözleriyle açıklamıştı. Bu karar, o dönem de kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in 'Batı Şeria' kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki! Aralarında Türkiye de var

İsrail'in skandal kararına tepkiler büyüyor! Aralarında Türkiye de var
Netanyahu geri adım attı: Batı Şeria oylaması, siyasi provokasyon

Dünyayı ayaklandıran skandala Netanyahu'nun yorumu olay
Felaketi en iyi anlatan görüntü! Denizle kara birleşti

Felaketi en iyi anlatan görüntü! Denizle kara birleşti
Galatasaray taraftarlarından UEFA'ya tepki

UEFA'nın Osimhen kararı Galatasaraylıları çıldırttı
İsrail'in 'Batı Şeria' kararına 15 ülke ve 2 kurumdan tepki! Aralarında Türkiye de var

İsrail'in skandal kararına tepkiler büyüyor! Aralarında Türkiye de var
Yeni vergi düzenlemesi Komisyon'da kabul edildi! Tapudan notere, kiradan araçlara birçok sistem değişiyor

Yeni vergi düzenlemesi kabul edildi! Tüm hesaplar sil baştan değişiyor
Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyan Gasperi'nin tepkisi gündem oldu

Maçı Halil Umut Meler'in yöneteceğini duyunca bakın ne yaptı
Trump: İsrail Batı Şeria'yı ilhak etmeyecek, yaparsa ABD desteğini kaybeder

İsrail'in Meclis'ten geçirdiği karara Trump'tan büyük rest
Selin vurduğu Foça'da durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun

İlçede durum gittikçe kötüleşiyor: Allah yardımcımız olsun
Yüksel Yıldırım maç sonunda o kişilere seslendi: Kapak olsun

Maç sonunda o kişilere seslendi: Kapak olsun
Bir ilimiz sele teslim! Yollar göle döndü, vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili

Bir ilimiz sele teslim! Vatandaşlar önlem almayan belediyeye tepkili
Fenerbahçe, Stuttgart'ı Kerem Aktürkoğlu'nun golüyle devirdi

Fenerbahçe hakemi de yendi, Avrupa'da uçuşa geçti
Arda Turan 90+4'te yıkıldı

Arda Turan'a 90+4'te büyük şok
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.