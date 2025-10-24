İsmail Yüksek - Deniz Undav olayı nedir, İsmail Yüksek, Deniz Undav'a ne yaptı?

Maçın bitimine yakın dakikalarda Fenerbahçeli İsmail Yüksek ile Stuttgartlı futbolcu Deniz Undav arasında kısa süreli bir tartışma çıktı. Undav'ın "sus" işareti yapmasına sinirlenen İsmail Yüksek, skor tabelasını işaret ederek "1-0, şimdi sen sus" şeklinde karşılık verdi. Bu diyalog kameralara yansıdı ve sosyal medyada kısa sürede gündem yarattı.

İSMAİL YÜKSEK - DENİZ UNDAV GERGİNLİĞİ NE OLDU?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Fenerbahçe–Stuttgart mücadelesinin son dakikalarında sahada kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, Stuttgartlı oyuncu Deniz Undav ile tartışma yaşadı. Gerginlik sırasında Undav'ın İsmail Yüksek'e doğru "sus" işareti yaptığı kameralara yansıdı.

İSMAİL YÜKSEK'TEN ANINDA YANIT

Bu harekete İsmail Yüksek'ten gecikmeden bir karşılık geldi. Genç futbolcu, skor tabelasını işaret ederek "Tabelaya bak, 1-0. Şimdi sen sus" ifadesiyle Undav'a cevap verdi. Bu anlar sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu. Pek çok futbolsever, İsmail'in tepkisini destekleyen yorumlar yaptı.

DENİZ UNDAV'IN MİLLİ TAKIM KARARI

Stuttgart forması giyen Deniz Undav, geçmişte A Milli Futbol Takımı'ndan gelen daveti geri çevirmişti. Undav, teklifi reddetme gerekçesini "Ben Kürdüm" sözleriyle açıklamıştı. Bu karar, o dönem de kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.