İsmail Türüt'ün yeğeni kim, neden öldü?
Merkeze bağlı Dağsu Mahallesi'ndeki inşaatta çalışan Aşkın Dışkaya (38), elektrik akımına kapıldıktan sonra dengesini kaybederek üçüncü kattan düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Dışkaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
Rize'de çalıştığı inşaattan düşen ses sanatçısı İsmail Türüt'ün yeğeni Aşkın Dışkaya elektrik akımına kapılarak 3. kattan düştü. 38 yaşındaki Dışkaya, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
İSMAİL TÜRÜT: KIYMETLİ YEĞENİM VEFAT ETTİ
Ölüm haberini alan sanatçı İsmail Türüt, sosyal medya hesabından yeğeniyle fotoğrafını paylaşarak, "Benim kıymetli yeğenim Aşkın vefat etmiştir. Rabbim mekanını cennet, Peygamber Efendimize komşu eylesin" ifadelerini kullandı.
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