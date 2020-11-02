İsmail Küçükkaya kimdir, nereli? İsmail Küçükkaya koronavirüs mü oldu?
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İsmail Küçükkaya kimdir, nereli? İsmail Küçükkaya koronavirüs mü oldu?

02.11.2020 09:48 | Son Güncelleme: 02.11.2020 09:51
İsmail Küçükkaya kimdir, nereli? İsmail Küçükkaya koronavirüs mü oldu?

Başarılı sunucu ve gazeteci İsmail Küçükkaya korona mı oldu? Küçükkaya, Kütahya'da doğdu ve eğitimini Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı. Peki, İsmail Küçükkaya kimdir, kaç yaşında?

FOX'da ekrana gelen İsmail Küçükkaya, kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi muhabiri olarak başladı. Sabah ve Star gazetelerinde de görev aldı. Köşe yazarlığı da yapan İsmail Küçükkaya, Fox TV'de "Çalar Saat" ile izleyici karşısına çıkıyor.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

Küçükkaya, 1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya geldi. ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da gördü.Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamladı.İsmail Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlikle başladı.

Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev aldı. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başladı. 2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni oldu. Haziran 2013 tarihinde Gezi Parkı olaylarının ardından görevinden alındı.

İsmail Küçükkaya kimdir, nereli? İsmail Küçükkaya koronavirüs mü oldu?

2013 yılı Eylül ayında Fox TV'de "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başladı. Küçükkaya 10 Temmuz 2016'da Samsun'da görev yapan öğretmen Eda Demirci ile evlense de çift Ocak 2020'de boşandı.

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KORONAVİRÜS MÜ OLDU?

Sunucu İsmail Küçükkaya'nın, 30 Ekim günü yaptırdığığı Covid-19 testinin pozitif çıktığı ve karantinada bulunduğu öğrenildi. Durumu hakkında Twitter'dan açıklamada bulunan spikerin yerine ise İlker Karagöz yayına çıkacak.

İsmail Küçükkaya kimdir, nereli? İsmail Küçükkaya koronavirüs mü oldu?
İsmail Küçükkaya kimdir, nereli? İsmail Küçükkaya koronavirüs mü oldu?

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