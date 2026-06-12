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"30 yıldır mücadele veriyorum" diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak

'30 yıldır mücadele veriyorum' diyen Netanyahu: İran nükleer silaha sahip olamayacak
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer programına ilişkin yaptığı açıklamada, başbakan olduğu sürece İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump ile bu konuda tam bir görüş birliği içinde olduklarını belirten Netanyahu, 30 yılı aşkın süredir İran'ın nükleer faaliyetlerine karşı mücadele ettiğini vurguladı. İran'ın İsrail'i yok etmeye çalıştığını öne süren Netanyahu, hayatını bunu engellemeye adadığını ifade etti.

  • İsrail Başbakanı Netanyahu, başbakan olduğu sürece İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğini söyledi.
  • Netanyahu, İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile tam görüş birliği içinde olduğunu belirtti.
  • Netanyahu, 30 yılı aşkın süredir İran'ın nükleer programına karşı mücadele yürüttüğünü ifade etti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın nükleer programına ilişkin dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Netanyahu, başbakan olduğu sürece İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğini söyledi.

"TRUMP İLE TAM ANLAŞMA İÇİNDEYİZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, İran'ın nükleer silah edinmesini engelleme konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile tam bir görüş birliği içinde olduklarını belirtti.

Netanyahu, "Başkan Trump ile bu konuda tam bir anlaşma içindeyiz" ifadelerini kullandı.

"30 YILDIR BU MÜCADELENİN ÖN SAFLARINDAYIM"

İran'ın nükleer programına karşı uluslararası mücadelenin uzun yıllardır merkezinde yer aldığını söyleyen Netanyahu, 30 yılı aşkın süredir bu konuda çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

Netanyahu, bu mücadele verilmemiş olsaydı İran'ın çoktan atom bombasına sahip olacağını savundu.

"İRAN YAHUDİ DEVLETİNİ YOK ETMEYE ÇALIŞIYOR"

İran'ın İsrail'i hedef aldığını öne süren Netanyahu, "İran, Yahudi devletini yok etmeye çalışıyor ve ben hayatımı bunu engellemeye adadım" dedi.

"BAŞBAKAN OLDUĞUM SÜRECE BU OLMAYACAK"

Açıklamasının sonunda kararlı mesaj veren Netanyahu, "İsrail Başbakanı olduğum sürece İran'ın nükleer silahı olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com
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