İsmail Küçükkaya kimdir?

2013'ten bu yana FOX'ta "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başlamıştır ve buradaki görevini sürdüren İsmail Küçükkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İsmail Küçükkaya mesleği ve kitapları nelerdir? İsmail Küçükkaya hayatı ve biyografisi nedir?

İsmail Küçükkaya gazetecilik kariyerine Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik olarak çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev almıştır. Çeşitli gazetelerde köşe yazarlığı yapan Küçükkaya 2013'ten bu yana FOX'ta "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başlamıştır ve buradaki görevini sürdürmektedir. Peki, İsmail Küçükkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İsmail Küçükkaya mesleği ve kitapları nelerdir? İsmail Küçükkaya hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

İSMAİL KÜÇÜKKAYA KİMDİR?

1972 yılında Kütahya Simav'da dünyaya gelen İsmail Küçükkaya, ilk ve orta öğrenimini Kütahya'da görmüştür. Üniversite öğrenimini ise Gazi Üniversitesi Gazetecilik bölümünde tamamlamıştır.

Küçükkaya, gazetecilik kariyerine 1991 yılında Hürriyet Gazetesi'nde muhabirlik yaparak başlamıştır. Hürriyet Gazetesi'nde çalıştıktan sonra Sabah ve Star gazetelerinde görev almıştır. 2000 yılında Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yapmaya başlayan gazeteci, 2003 yılında köşe yazarlığını da sürdürerek SkyTürk TV'de Ankara temsilcisi olarak çalışmaya başlamıştır. 2005-2008 senelerinde Akşam Gazetesi'nin Ankara temsilciliği yürüten Küçükkaya, 2008 yılı Kasım ayında Akşam Gazetesi'nin genel yayın yönetmeni olmuştur. 2013'te FOX'ta "Çalar Saat" adlı programı sunmaya başlamıştır ve buradaki görevini sürdürmektedir.

İsmail Küçükkaya; 2008 yılında "Cumhuriyetimize Dair", 2012 yılında "Cumhuriyetimizin İlk Yüzyılı", 2014 yılında "Korkma", 2019'da "Biraz Cesaret" ve 2020'de "Fikri Hür Vicdanı Hür" adlı kitapları yazmıştır.

ÖZEL HAYATI

2002'de ilk eşinden ayrılan Küçükkaya, 10 Temmuz 2016'da Öğretmen Eda Demirci ile evlendi. Ocak 2020'de, Küçükkaya ve Demirci anlaşmalı olarak boşandılar.

KİTAPLARI

Cumhuriyetimize Dair (2008)

Cumhuriyet'in İlk Yüzyılı (2012; İlber Ortaylı ile birlikte)

Korkma (2016)

Biraz Cesaret (2019)

Fikri Hür Vicdanı Hür (2020)

ÖDÜLLERİ

Altın Kelebek Ödülü - En İyi Erkek Haber Sunucusu (2017; aday gösterildi)

Türkiye Altın Marka Ödülü - Yılın Televizyon Sunucusu (2017; kazandı)

MGD Ödülü - En İyi Sabah Haber Kuşağı (2018; kazandı)