İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal ayrılınca ana haber bülteni için ilk kendisine teklif yapıldığını söyledi

Fox TV'de Çalar Saat programının sunucusu İsmail Küçükkaya, konuk olduğu bir programda, Fatih Portakal ayrıldıktan sonra ana haber bülteni için ilk kendisine teklif yapıldığını ancak kabul etmediğini söyledi.

Gazeteci İsmail Küçükkaya, Fatih Portakal'ın ayrılma kararını nasıl öğrendiğini anlattı. Küçükkaya, Doğan Şentürk'ün ana haber için ilk teklifi kendisine yaptığına söyledi.

Halk TV'de katıldığı programda Fatih Portakal'ın ayrılma kararını nasıl öğrendiğini anlatan Küçükkaya, "Doğan Şentürk aradı beni. Tatile gidiyordum, 'Gitme' dedi. Neden diye sordum. 'Fatih Portakal bırakıyor' dedi. Yok canım, bırakmaz dedim. Çünkü bazen oluyordu biraz, Fatih spontane yaşayan birisi" dedi.

"AĞUSTOS AYI BAŞINDA BIRAKACAĞINI SÖYLEMİŞTİ"

"Fatih Portakal ağustos başında bana görevini bırakacağını söyledi" diyen Küçükkaya, "Çok ikna etmeye çalıştığını söyledi. Bazı isimleri yanına yollamış ikna edebilmek için. Hem Fatih'e hem de eşine. Kendisi de gitmiş, ikna edememiş. Bana 'Sen kalıyorsun, ana habere seni düşünüyoruz' dedi. Ben de 'Senin elinde iki mecra var biri ana haber var biri Çalar Saat. Ben sabahı yapmak istiyorum. Hatta yıllarca yapmak istiyorum' dedim. Sonra iki arkadaş konuştuk, kim olabilir diye." ifadelerini kullandı.