İsmail Küçükkaya'dan Melih Bulu'yla ilgili çok konuşulacak iddia: Boğaziçili öğrenciler için yargıdan birini aradı

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Boğaziçi Üniversitesi'nde Melih Bulu'nun rektör atanmasını protesto eden öğrencilerden 51'i gözaltına alınırken, 30'u tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. 30 öğrencinin tamamı serbest bırakılırken, İsmail Küçükkaya'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. Küçükkaya, Bulu'nun gözaltılarla ilgili yargıdan birini aradığını aktardı.

Melih Bulu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanmasından sonra başlayan protesto gösterileri kısa sürede büyüdü.

30 ÖĞRENCİNİN TAMAMI SERBEST BIRAKILDI

1 Şubat'ta Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü girişinde, Melih Bulu'nun rektör olarak atanmasını proteste eden öğrencilerden 51'i gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 51 öğrenciden 30'unu tutuklama, 12'sini konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol, 9'unu da yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti. Dün gece tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 30 öğrencinin tamamı serbest bırakıldı.

BULU'YLA İLGİLİ ÇOK KONUŞULACAK İDDİA

Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin serbest bırakılması ile ilgili İsmail Küçükkaya dikkat çeken bir iddiada bulundu. "Bir bilgiyi vermek istiyorum" diyerek söze başlayan İsmail Küçükkaya şöyle devam etti:

"MELİH BULU DEVLETİN İÇİNDEN ÜST DÜZEY BİR YETKİLİYİ ARADI"

"İlk defa burada işiteceksiniz. Dün Rektör (Melih Bulu) devletin içinden üst düzey bir yetkiliyi aradı bu gözaltılarla ilgili. İsmini de kaçta, kiminle görüştüğünü de biliyorum ama izin alamadığım için onu vermek istemem. Rektör yargı dünyasında o kişiyi aradı ve dedi ki; 'Tutuklama yapmayınız. Boğaziçi öğrencileri ile ilgili hiçbir tutuklama olmaması Boğaziçi'nin de akademik dünyanın da şu anda Türkiye'nin de en büyük ihtiyacı' dedi. Bu konuşmalar sonucunda mı yoksa yargılamalar sonucunda mı oldu..."