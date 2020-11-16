İsmail Koncuk kaç yaşında, nereli? İsmail Koncuk kimdir? İsmail Koncuk hayatı ve biyografisi!
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İsmail Koncuk kaç yaşında, nereli? İsmail Koncuk kimdir? İsmail Koncuk hayatı ve biyografisi!

16.11.2020 15:38 | Son Güncelleme: 16.11.2020 15:41
İsmail Koncuk kaç yaşında, nereli? İsmail Koncuk kimdir? İsmail Koncuk hayatı ve biyografisi!

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken İsmail Koncuk hakkında araştırmalar yapılıyor. İsmail Koncuk kimdir? İsmail Koncuk kaç yaşında, nereli? İsmail Koncuk hayatı ve biyografisi!

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken İsmail Koncuk izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, İsmail Koncuk kaç yaşında, nereli? İsmail Koncuk hayatı ve biyografisi! İsmail Koncuk kimdir?

İSMAİL KONCUK KİMDİR?

Adana/ Ceyhan - 1959, Musa, Sevim.

Eskişehir Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümünden mezun oldu.

Öğretmenlik görevine Konya'da başladı, Adana'da devam etti. Türk Eğitim-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanlığı görevlerinde bulundu.

2018 yılında emekli olarak İYİ Parti'ye geçti ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

İngilizce bilen Koncuk, evli ve 2 çocuk babasıdır.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 15:41:35. #1.15#
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