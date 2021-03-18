İsmail Hazar kimdir? İsmail Hazar sağlık durumu ne?

Koronavirüse yakalanan İsmail Hazar hastanede tedavi altına alındı. Özel bir hastanedeki tedavisi sürdürülen Hazar'ın durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi. İsmail Hazar kimdir? İsmail Hazar sağlık durumu ne?

İSMAİL HAZAR KİMDİR?

1960 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Türkücü İsmail Hazar, Lise eğitimini Gaziantep Şehit Şahin Lisesi'nde adı. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne eğitime devam eden İsmail Hazar, "Size Selam Getirmişem", "Seveceksen Gel", "Gül" ve "Düğün Bayramı" albümlerini yayınladı.

Bu albümleri sonrasında "Yılın En İyi Türk Halk Müziği Erkek Sanatçısı" ödülünü kazandı.

İsmail Hazar'ın 15 albümü yanı sıra

"Umutsuzlar",

"Hasretim"

"Meyrik" adlı üç sinema filminde rol aldı.

İsmail Hazar, "Arama Beni", "Hazar", "Zay Oldu", "Bal Köpüğüm", "Doğmuş Gibiyim", "Az Bana", "Sen Benden Gittin Gideli", "Hazanım", "Senden Uzakta", "Unutabilmirem", "İntihar", "Zevzek", "Helin" ve "Sessiz Gemi" gibi birçok şarkıyı da söyledi.

İSMAİL HAZAR SAĞLIK DURUMU NE?

Koronavirüse yakalanan İsmail Hazar hastanede tedavi altına alındı. Özel bir hastanedeki tedavisi sürdürülen Hazar'ın durumunun kötüye gittiği ve yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.