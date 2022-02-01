İsmail Hacıoğlu'nun ikizi var mı? Mahkum Barış ve Savaş ikiz mi? İsmail Hacıoğlu kim, gerçekte ikizi var mı?
- Güncelleme:
FOX ekranlarında başlayan Mahkum dizisindeki rolüyle büyük beğeni toplayan İsmail Hacıoğlu'nun hayatı merak ediliyor. İsmail Hacıoğlu'nun ikizi var mı sorusunun yanıtı bu kapsamda merak ediliyor. MF Yapım imzalı, ilk bölümü 14 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan, aksiyon ve gerilim türündeki Türk televizyon dizisi olan Mahkum dizisinde Barış ve Savaş ikiz mi? İsmail Hacıoğlu'nun gerçekte ikizi var mı? İsmail Hacıoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İsmail Hacıoğlu'nun oynadığı diziler ve filmler...
İsmail Hacıoğlu'nun ikizi var mı, sorusunun yanıtı magazin gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Mahkum dizisindeki rolüyle heyecan uyandıran bir isim olan İsmail Hacıoğlu hakkında İsmail Hacıoğlu'nun ikizi var mı? Mahkum Barış ve Savaş ikiz mi? İsmail Hacıoğlu kim, gerçekte ikizi var mı? sorularının yanıtı araştırılıyor.
87'de New York'ta Amerikan pasaportu kazanarak doğdular... Forbes listesine göre Avrupa'nın en zengin 100 iş adamından birisi olan Zahit Yesari'nin tek yumurta ikizi oğulları... Zahit; küvözde ağlayana Savaş, gülene Barış ismini verdi. İlkokuldan sonra ikisi de Robert Koleji'ni kazandı. İlk senelerde Barış, Savaş'tan çok daha başarılı bir öğrenciyken, ergenlikle birlikte Barış okulun bir numaralı serserisine dönüştü. Savaş ise okulu yüksek bir ortalamayla bitirip Yale'in sınavlarını kazandı. Türkiye'nin inşaat devi Yesariler'in iki oğlu da yeni kuşak için yetişeceklerken, Barış Amerika'da üniversiteyi altıncı ayında bıraktı ve Amerika'nın en hareketli ortamlarında takılmaya başladı… Savaş Yale'i bitirmek için gece gündüz ders çalışırken, Barış sürekli gezdi, tozdu, partiledi. Sanatla ilgilendi. Savaş o arada okulu bitirip İstanbul'a döndü ve şirketin yönetim kadrosuna katıldı. Hayat seçimlerden ibaretti ve seçimleri DNA'ları aynı olan ikiz kardeşleri bambaşka insanlara dönüştürdü... Savaş beyazsa, Barış siyahtı...
İsmail Hacıoğlu 30 Kasım 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başlayan İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü kazanan Hacıoğlu okulu ilk senesinde bıraktı. 2003 yılında çekilen Karşılaşma filmindeki performansıyla 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali "Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü" kazandı. 2010 yılında çekilen Çakal filmindeki performansıyla 16.Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.
İsmail Hacıoğlu Mahkum dizisinde iki rolde yer alıyor, ancak ikizi yoktur. Savaş ve Barış Yesari karakterlerini canlandıran İsmail Hacıoğlu'nun hayatı ve yaşamı merak uyandırdı.
- Hükümsüz/ Selim Demirci/ 2021
- Zümrüdüanka/ Cihan/ 2020
- Çocuk/ Hasan/ 2019
- Mehmetçik Kutül Amare/ Üsküplü/ 2018
- Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası'/ Meftun/ 2015
- Osmanlı Tokadı/ Fatih Sultan Mehmet/ 2013
- Şüphe/ Aziz Kutlu/ 2011
- Firar/ Civan/ 2011
- Gece Sesleri/ Yağız Haksever/ 2008
- Beni Unutma/ 2008
- Sinekli Bakkal/ Onur/ 2007
- Beyaz Gelincik/ Memed Ali Aslanbaş/ 2005
- Bir İstanbul Masalı/ Ozan Kozan/ 2003
- Koçum Benim/ Ali/ 2002
- Kesişme İyi Ki Varsın Eren/ Ferhat Gedik/ 2021
- Şuursuz Aşk/ 2019
- Ayla/ Süleyman Dilbirliği/ 2017
- Kafes/ Mehmet Sipahi/ 2015
- Sonsuz Bir An/ 2015
- Meryem/ Murat/ 2013
- Türkan/ Mustafa/ 2011
- Çakal/ Akın/ 2010
- Sinyora Enrica ile İtalyan Olm…/ Ekin/ 2010
- Sonsuz/ Volkan/ 2009
- Vali/ Sarp Uçar/ 2008
- Sarıkamış Beyaz Hüzün/ Delikanlı/ 2008
- Hızlı Yarışçı - Türkçe Seslendirme/ 2008
- Hoşçakal Güzin - TV Filmi/ Serkan/ 2008
- Gökten Üç Elma Düştü/ Ali/ 2008
- Başka Semtin Çocukları/ Veysel/ 2008
- Kabadayı/ Murat/ 2007Sınav/ Mert/ 2006
- Anlat İstanbul/ Fiko/ 2004
- Karşılaşma/ Osman/ 2002
- Hiçbir yerde/ Halim'in Kardeşi/ 2001
- Bana Şans Dile/ Çağlar/ 2001