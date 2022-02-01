İsmail Hacıoğlu'nun ikizi var mı, sorusunun yanıtı magazin gündeminin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Mahkum dizisindeki rolüyle heyecan uyandıran bir isim olan İsmail Hacıoğlu hakkında İsmail Hacıoğlu'nun ikizi var mı? Mahkum Barış ve Savaş ikiz mi? İsmail Hacıoğlu kim, gerçekte ikizi var mı? sorularının yanıtı araştırılıyor.

MAHKUM SAVAŞ YESARİ KİM?

87'de New York'ta Amerikan pasaportu kazanarak doğdular... Forbes listesine göre Avrupa'nın en zengin 100 iş adamından birisi olan Zahit Yesari'nin tek yumurta ikizi oğulları... Zahit; küvözde ağlayana Savaş, gülene Barış ismini verdi. İlkokuldan sonra ikisi de Robert Koleji'ni kazandı. İlk senelerde Barış, Savaş'tan çok daha başarılı bir öğrenciyken, ergenlikle birlikte Barış okulun bir numaralı serserisine dönüştü. Savaş ise okulu yüksek bir ortalamayla bitirip Yale'in sınavlarını kazandı. Türkiye'nin inşaat devi Yesariler'in iki oğlu da yeni kuşak için yetişeceklerken, Barış Amerika'da üniversiteyi altıncı ayında bıraktı ve Amerika'nın en hareketli ortamlarında takılmaya başladı… Savaş Yale'i bitirmek için gece gündüz ders çalışırken, Barış sürekli gezdi, tozdu, partiledi. Sanatla ilgilendi. Savaş o arada okulu bitirip İstanbul'a döndü ve şirketin yönetim kadrosuna katıldı. Hayat seçimlerden ibaretti ve seçimleri DNA'ları aynı olan ikiz kardeşleri bambaşka insanlara dönüştürdü... Savaş beyazsa, Barış siyahtı...

İSMAİL HACIOĞLU KİMDİR?

İsmail Hacıoğlu 30 Kasım 1985 yılında dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa ilkokul 5. sınıftayken piyeslerde oynayarak başlayan İsmail Hacıoğlu, Müjdat Gezen Sanat Merkezi Tiyatro Bölümü'nde oyunculuk eğitimi aldı. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi, Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü kazanan Hacıoğlu okulu ilk senesinde bıraktı. 2003 yılında çekilen Karşılaşma filmindeki performansıyla 40. Antalya Altın Portakal Film Festivali "Umut Veren Genç Oyuncu Ödülü" kazandı. 2010 yılında çekilen Çakal filmindeki performansıyla 16.Sadri Alışık Ödülleri'nde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

İSMAİL HACIOĞLU'NUN İKİZİ VAR MI?

İsmail Hacıoğlu Mahkum dizisinde iki rolde yer alıyor, ancak ikizi yoktur. Savaş ve Barış Yesari karakterlerini canlandıran İsmail Hacıoğlu'nun hayatı ve yaşamı merak uyandırdı.

İSMAİL HACIOĞLU'NUN OYNADIĞI DİZİLER

Hükümsüz/ Selim Demirci/ 2021

Zümrüdüanka/ Cihan/ 2020

Çocuk/ Hasan/ 2019

Mehmetçik Kutül Amare/ Üsküplü/ 2018

Zeyrek ile Çeyrek 'Bir Ramazan Temaşası'/ Meftun/ 2015

Osmanlı Tokadı/ Fatih Sultan Mehmet/ 2013

Şüphe/ Aziz Kutlu/ 2011

Firar/ Civan/ 2011

Gece Sesleri/ Yağız Haksever/ 2008

Beni Unutma/ 2008

Sinekli Bakkal/ Onur/ 2007

Beyaz Gelincik/ Memed Ali Aslanbaş/ 2005

Bir İstanbul Masalı/ Ozan Kozan/ 2003

Koçum Benim/ Ali/ 2002

İSMAİL HACIOĞLU'NUN OYNADIĞI FİLMLER

Kesişme İyi Ki Varsın Eren/ Ferhat Gedik/ 2021

Şuursuz Aşk/ 2019

Ayla/ Süleyman Dilbirliği/ 2017

Kafes/ Mehmet Sipahi/ 2015

Sonsuz Bir An/ 2015

Meryem/ Murat/ 2013

Türkan/ Mustafa/ 2011

Çakal/ Akın/ 2010

Sinyora Enrica ile İtalyan Olm…/ Ekin/ 2010

Sonsuz/ Volkan/ 2009

Vali/ Sarp Uçar/ 2008

Sarıkamış Beyaz Hüzün/ Delikanlı/ 2008

Hızlı Yarışçı - Türkçe Seslendirme/ 2008

Hoşçakal Güzin - TV Filmi/ Serkan/ 2008

Gökten Üç Elma Düştü/ Ali/ 2008

Başka Semtin Çocukları/ Veysel/ 2008

Kabadayı/ Murat/ 2007Sınav/ Mert/ 2006

Anlat İstanbul/ Fiko/ 2004

Karşılaşma/ Osman/ 2002

Hiçbir yerde/ Halim'in Kardeşi/ 2001

Bana Şans Dile/ Çağlar/ 2001

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