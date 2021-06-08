İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal tatil sezonu Bodrum'da açtı
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İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal tatil sezonu Bodrum'da açtı

İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal tatil sezonu Bodrum'da açtı
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Şiddet iddiasıyla eski sevgilisi Ozan Güven'den şikayetçi olan ve dava süreci devam eden Deniz Bulutsuz, oyuncu arkadaşı İsmail Ege Şaşmaz ve sevgilisi Hande Ünal'la tatil sezonunu Bodrum'da açtı.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Önceki gün Bodrum Yalıkavak'ta bulunan bir beach'te görüntülenen Deniz Bulutsuz ve Hande Ünal-İsmail Ege Şaşmaz çifti, deniz ve güneşin tadını çıkardı. Denize kumsaldan girmeyi tercih eden Bulutsuz'u, oyuncu arkadaşı Şaşmaz plajın iskelesine çağırdı. Bunun üzerine Bulutsuz, soluğu aşıkların yanında aldı.

Mekanın iskelesinde kısa süre spor yapan 29 yaşındaki sosyal medya uzmanı, daha sonra kendisini serin sulara bıraktı. İsmail Ege Şaşmaz ile sevgilisi Hande Ünal iskeleden suya girip, mekanın açıklarında sabitlenmiş iskeleye çıkıp romantik dakikalar yaşadı.

İskelede 27 yaşındaki oyuncunun dizine yatan Hande Ünal'ın bu halleri objektiflere böyle yansıdı. Deniz içerisinde görüntülendiği fark eden Bulutsuz'un, arkadaşlarına seslenip havlu istemesi dikkat çekti.

Denizin içerisinde beline havlu saran Deniz Bulutsuz, koşar adım şezlonguna geçti. Sosyal medya uzmanı düzgün fiziğiyle dikkat çekti. İsmail Ege Şaşmaz ise sevgilisi Hande Ünsal ile merdivenlerden çıkarak rahat tavır sergiledi.

Birlikte tatile çıkan Deniz Bulutsuz ve Hande Ünal-İsmail Ege Şaşmaz çifti, Bodrum'da güzel havanın keyfini doyasıya yaşarken, bol bol denize girip serinlediler. Olaylı şekilde ayrılan ve şiddet iddiasıyla mahkemelik olan Deniz Bulutsuz ile oyuncu Ozan Güven arasındaki dava devam ediyor.

İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal tatil sezonu Bodrum'da açtı

Kaynak: Snob Magazin

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İsmail Ege Şaşmaz ile Hande Ünal tatil sezonu Bodrum'da açtı - Haberler Magazin
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